滾總聲明歡迎顧嘉洹再入會　顧父直斥對方避答選拔機制

15歲滑板小將顧嘉洹被指因選拔問題而無緣奧運，「中國香港滑板聯合總會」(聯會)及「中國香港滾軸運動及滑板總會」(滾總)各有說法。聯會會長徐彥龍與顧嘉洹及其父親今日(28日)會見傳媒，對於滾總指顧嘉洹可再加入滾總，顧爸爸反問「過去你(滾總)係訓練佢？點比賽？完全都冇嘅，你淨係話過嚟簽個名，真係唔係咁簡單。」他續稱，作為家長訴求十分簡單，「我希望我個仔仔可以有一個門口，去畀佢見到奧運個路係點行法。」

顧爸爸又提到過去一直有向滾總查詢，例如如何成為港隊代表、選拔的機制等問題，卻無得到任何回覆，「我喺香港搵到所有人都冇人解答到我依個問題，都冇人可以幫到我。」到最後只有徐彥龍願意提供協助。顧嘉洹則表示自己離奧運並不遠，亦取得了不少獎項，並有着更遠大的目標，期待有征戰奧運的一天。

被指非港協暨奧委會屬會，不能推薦運動員參與奧運，徐彥龍指正因沒有推薦資格，才要為運動員爭取，「我依一刻唔係，唔代表我聽日唔係，我唔係因為我唔係(港協暨奧委會屬會)而唔爭取。」並指不論成為屬會、觀察屬會等，任何途徑都會嘗試爭取，惟均得不到滾總任何回覆。

對於有傳媒報道指，聯會合約規定禁止運動員參與其他體育總會，徐彥龍指運動員參賽時會經體育協會報名，代表聯會比賽十分合理，國際賽事中則代表「中國香港」，「依家個問題唔係在於佢係邊一個會，而係在於你能唔能夠代表中國香港去比賽。」他又強調現役眾多運動員的合約中，從無條例禁止運動員參與其他總會的賽事，亦不贊同有關做法，而現時會內亦有4名運動員經聯會報名參加滾總的賽事，顧嘉洹更在全運會碗池的賽事中取得首名，重申絕無禁止運動員參與任何總會的賽事。

對於滾總指將於8月舉行選拔，徐彥龍指如有正規又達標的選拔，非常希望顧嘉洹會參加，惟選拔賽於荔枝角極限運動場舉行，該場地為街式場，並非國際標準的碗池，形容情況就如在游泳選拔時順手挑選跳水選手，「佢冇理由明明係騰空斜台拋嘅，你叫佢去跳樓梯，佢都唔係跳開樓梯嘅，咁佢點揀呢？」他又指，如滾總有一個公平公開公正的選拔賽事，會第一個為顧嘉洹報名，「一個競技，邊個贏咪邊個去，點解佢(滾總)連試嘅機會都唔畀佢(顧嘉洹)，佢15歲試下咋嘛，我哋出嚟試有咩錯？我都唔知我哋錯喺邊。」