東方日報A1：巴奧重劍逆轉奪金　江旻憓一劍揚威

香港劍擊天后江旻憓在上屆奧運女子重劍8強遺憾出局，賽後邊哭邊道歉：「我會回去再練好一點。」3年後，她帶着「世一」銜頭，第3次踏上五環舞台。這次她終於不留遺憾，香港時間周日（28日）凌晨在巴黎大王宮美術宮（Grand Palais）上演的巴黎奧運女子重劍個人賽決賽，江旻憓火併法國劍手瑪露，在一度落後1:7的情況下，成功絕地反擊，激鬥賽和至12：12後，終憑「決一劍」刺中瑪露的身軀而反勝，贏得香港奧運史上第3面金牌，也是歷來的第10面奧運獎牌。

今年戰績彪炳的江旻憓（Vivian）賽前已被視為熱門，挾阿聯酋及巴塞隆拿世盃分站冠軍，以及多哈大獎賽金牌威勢，她以一號種子身份登場。即使上月亞洲錦標賽中途傷出，一度成為她爭奧運金牌的隱憂，但江旻憓用表現證明這些擔憂是不必要的，她以高昂的狀態闖過一關又一關，由32強起，先後擊敗埃及、美國、烏克蘭、愛沙尼亞劍手，殺入決賽鎖定獎牌，無數香港人凌晨3時半不眠，為她集氣加油。

巴黎大王宮美術宮堪稱「地獄主場」，全場爆滿氣氛熾熱。現場絕大部分觀眾支持主隊法國，法國劍手每得一分就掌聲如雷，聲音環繞場館圓拱頂，令人震耳欲聾。江旻憓過關斬將，在「地獄主場」大戰法國好手瑪露（Auriane Mallo-Breton）。早段Vivian一度陷入苦戰，曾落後至1：7，此時她把心一橫決定換劍，終於止住劣勢，其後憑打不死意志奮力追至10：10，最後比賽進入加時「決一劍」定高下。江旻憓於關鍵時刻發揮高超技術，左腳踏前一個弓步，劍尖刺中瑪露的胸口，代表江旻憓的綠燈亮起，成功了！江旻憓以13：12奠勝，贏得金牌，這亦是繼「風之后」李麗珊於亞特蘭大奧運，以及「劍神」張家朗於東京奧運後，港隊第3面奧運金牌。

微笑劍后賽後向香港傳媒說：「我終於唔使對唔住大家！」Vivian還雀躍地着記者摸摸她的金牌，向大家解釋反勝的關鍵：「在這裏比賽一直是我的夢想，我一定要打得好看，我不想輸得『咁肉酸』，不想沒有打出香港精神就輸，加上這場比賽舞台好靚，所以想打得好些，對得住自己。」江特別想多謝觀眾及香港市民的支持，「我也想不到有這麼多人來支持我，見到好多香港區旗，聽到他們為我『加油』，多謝你們。」同時為向遙遠地在港看直播的支持者道謝：「辛苦晒大家，大家要捱眼瞓看比賽，仲有時差，今次終於冇輸喇。」

Vivian最後感謝恩師Tavi的付出：「我覺得他是全世界最熱愛劍擊的人，他的一生都奉獻給劍擊，我作為他的徒弟，幫他完成贏奧運冠軍的夢，我覺得我對得住他。」說到Tavi看好2026年香港舉辦世錦賽，Vivian會再有好表現，這位香港「劍后」則拿起獎牌調皮地說：「明天一覺瞓醒仲係金牌先講啦！」Tavi表示愛徒努力得回報令他很感動，「我們參加任何比賽都是以獎牌為目標，甚至是金牌，因為她已經是世界第一。2015年我來香港，她取得里約奧運資格，拿到第11名，已經很好；東京奧運取第5名；巴黎奧運取第一名。她一直進步，付出了很多努力。兩次受傷，膝蓋兩邊都斷韌帶，很長的故事，但每一分鐘我都記得，我真的很為她感到自豪。」

■記者余樂詩巴黎直擊

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