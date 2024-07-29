4綠Van路線超收車資逾2個月　質疑審批有漏洞　議員：匪夷所思

粉嶺、上水的4條「501系列」綠色專線小巴路線被揭多收車資，過去兩個多月涉向每名乘客多收取每程0.3元至1元，運輸署則估計上述路線合共多收車資約7萬元，小巴營辦商已同意向受影響乘客全數退回款項，待計算清楚受影響乘客人次後，會與支付公司商討退款安排。

新界北議員劉國勳今早(29日)在電台節目表示，專線小巴加價除要運輸署審批，亦要電子支付營運商按官方文件資料，為小巴上八達通機上調收費，不排除當中或有漏洞，對此感匪夷所思。他指出，無論任何原因導致多收費，營運商需負上最大責任。

4條路線自昨日開出的首班車起已恢復原有票價。在署方的要求下，該小巴營辦商已同意向受影響乘客，安排全數退回多收取的車費。而小巴和相關儲值支付工具營辦商會盡快通知受影響乘客有關退款的安排，並提供所需便利措施。運輸署會跟進和監察退款安排。該署強調非常重視事件，有關情況屬不能接受，現正嚴肅跟進，並已責成專線小巴營辦商與相關儲值支付工具營辦商，徹查事件及提交報告，並會按調查結果考慮向專線小巴營辦商施以處分。

運輸署又指，該專線小巴營辦商於早前遞交第501系列路線的加價申請，而署方正在處理中。鑑於今次事件，營辦商已擱置有關申請。翻查紀錄，該4條路線對上一次加價為2021年12月12日，當時501K、501A及501C，均由5元加至現時車費5.4元，而501S則由25.8元加至27元。