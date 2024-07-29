勞工處月底辦旺角招聘會　提供3300個空缺　月薪最高達2.4萬元

失業人士又有搵新工好機會，勞工處將於明後兩日(30至31日)在旺角舉行大型招聘會，合共提供逾3,300個不同行業的職位空缺，超過80%為全職工作，月薪高達2.4萬港元。逾60%毋須經驗。提供的職位類別相當廣泛，包括飲食、文員、電腦程式員及技工等。

勞工處舉辦的「再就業津貼試行計劃」招聘會朝11晚5點半在旺角麥花臣場館1樓舉行。招聘會每日分別約有20至30間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘。提供的職位類別廣泛，包括業務發展經理、工程師、行政主任、文員、廚師、餐飲服務員、登記護士、校巴照顧員、電腦程式員、包裝員、顧客服務助理、車站助理、保安員、技工。

為期2日的招聘會共有約50間機構參加，合共提供超過3,300個不同行業的全職或兼職職位空缺。職位空缺大部分月薪介乎1.1萬港元至2.4萬港元。約88%為全職空缺，約93%的職位空缺學歷要求為中七或以下，約64%的職位空缺毋須相關工作經驗。

求職人士即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。根據政府統計處日前公布的數據顯示，今年4月至6月經季節性調整的失業率為3%，最新仍逾11.4萬人無工開。