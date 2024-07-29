差估署6月私宅售價指數再挫1.2%　撤辣後升幅全蒸發

本港住宅樓價跌勢持續，差餉物業估價署周一(29日)公布的臨時數據顯示，2024年6月私人住宅售價指數報301.8點，按月再跌約1.24%，已連續兩個月下挫，累跌約2.55%，並已蒸發之前全面撤辣後的升幅，創2016年9月後的近8年最低。而今年首6個月則累跌約3.05%。而上月私宅售價指數較2021年9月的歷史高位398.1點，低出約24.19%。

此外，私人住宅租金升勢持續，今年6月私宅租金指數報189點，按月上升約0.16%，已連漲4個月，為2019年12月後的4年半新高，累升約2.49%。而今年上半年則上升約1.61%，走勢大幅跑贏樓價。

6月兩類面積單位售價指數，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位跌幅較大，該指數最新報303點，按月挫約1.27%，連挫兩個月，累跌約2.6%，而首6個月則累挫約3.07%。

至於實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數，最新報277.5點，按月挫約0.5%，也連續兩個月回落，累跌約1.67%。該指數上半年累挫約1.07%。

另據該署臨時數據，6月各區實用面積431方呎以下細單位平均呎價全面向下；其中以港島區跌幅最勁。該區細戶上月平均每方呎售價跌穿1.3萬港元，最新報約12,397元，按月再挫約5.48%，連跌兩個月，累挫約4.88%。首6個月累跌約10.82%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約533萬元。

至於，九龍區最新平均呎價報約10,692元，按月再挫約2.45%，已連跌4個月，累積回落約6.93%。上半年則累挫約4.09%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約459萬元。而上月新界區細單位平均每方呎售價最新報約10,350元，按月再挫約1.36%，已連跌3個月，累挫約3.92%。而今年首6個月累積回落約2.56%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約445萬元。