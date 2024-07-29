油麻地黑漢爭女謀殺案　2男女涉謀殺及3人涉協助罪犯被捕

油麻地庇利金街昨日(28日)發生謀殺案，一名姓彭(33歲)男子疑被人以鐵錘襲擊後腦，約4小時後始感不適由友人協助送院，最終在昨晨約7時20分證實不治。據報事主後腦有至少兩處分別2至4厘米裂痕，警員認為案件有可疑，經追查後於昨午12時50分，在油麻地區以涉嫌「謀殺」拘捕一名姓楊無業女子，及後再於晚上9時50分，在何文田區以涉嫌「謀殺」拘捕另一名姓巫男子，並以涉嫌「協助罪犯」拘捕另外1男2女，被捕人年齡介乎32至56歲。

據初步調查所得，案發當日凌晨約2時22分，巫男(40歲)與楊女(32歲)登上庇利金街61至63號樓上一個面積約500呎的非法釣魚機賭檔，尋找擔任「睇場」的姓彭死者，3人其後一同落樓，期間巫男疑因不滿死者搶走其女友，揮動鐵錘猛打死者後腦十數下，其後逃離現場。附近閉路電視影片顯示，楊女期間疑未有阻止巫男行徑，待其逃去無蹤後曾踎低向死者說話，其後亦自行離去。而死者當時仍然清醒，及後自行起身返回賭檔。至凌晨約6時，死者有感傷勢惡化不適，由友人抬到樓下等待救護車，未幾便陷入昏迷，待送院後證實不治。

警員事後翻查大量閉路電視，首先拘捕曾與死者一同落樓的姓楊女子，及後發現巫男事後逃往何文田一公寓單位，遂於晚上展開行動拘捕巫男，以及曾於該公寓窩藏他的1男2女。執法部門初步相信事件屬於死者與巫男之間的個人恩怨，暫未有證據顯示事件涉及黑幫活動或賭檔經營，而涉案兇器據悉被巫男棄於現場附近一垃圾桶內，暫時仍未被尋獲。警員其後查封現場大廈樓上的非法賭檔，據報檢走一批釣魚遊戲機及懷疑毒品吸食工具，正追查死者遇襲返回賭檔之後的約4小時內，是否有發生其他關鍵事件，其死因有待剖驗確定。