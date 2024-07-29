炎熱天氣將推動外賣訂單增長　餐廳調整夏日限定餐牌吸客

氣溫高企帶動外賣訂單，機構發布調查顯示超50%商戶預計炎熱天氣外賣訂單會增加。適逢巴黎奧運會，超90%餐廳認為外賣平台的角色在之後會變得更加重要。另外，該調查還指出餐廳在夏季亦會推出季節限定餐食，希望可吸引到更多客人。

外賣平台今日（29日）公布2024年第二季「餐廳信心指數」的調查結果。調查於7月1日至12日進行，結果顯示，有57%本地餐廳預期炎熱天氣會帶動外賣訂單的增長，可見在氣溫高企、客人更傾向安坐家中享用送餐服務的炎夏期間，外送服務在本地餐廳業務中佔有更為重要的角色。

天氣炎熱，加上適逢巴黎奧運開鑼，是次調查亦指出，94%餐廳認為外賣平台在其業務中所扮演的角色在將來會同樣甚至變得更為重要，較2024年第一季調查有近10%增長，屬有紀錄以來新高，反映外賣平台成為餐廳營運中不可缺少的一環。

除外賣平台所帶動的餐廳業務，餐廳亦積極出招吸引客人。33%餐廳指出他們正籌備在暑假期間推出季節限定餐飲，希望可吸引更多顧客光顧。此外，由於預期客人會因炎熱天氣而避免出外用餐，21%餐廳表示會調整外賣餐牌，以吸納更多外賣訂單。