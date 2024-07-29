休班男警涉無牌駕駛及醉駕　連同其父增控至24罪9.10再訊

一名男警休班時涉嫌無牌駕駛私家車，事後未能通過酒精測試，因其父親則涉允許兒子駕車，兩父子雙雙被捕。兩人被控危駕、醉駕、無牌駕駛等共10罪，案件今（29日）在沙田裁判法院再訊。控方申請新增及修訂控罪，令兩人面對共24罪。控方表示準備好答辯，辯方申請押後，以便進一步給予法律意見，亦會跟律政司商議。裁判官遂把案押後至9月10日再訊，期間二人續准保釋。

本案兩名被告依次為26歲警員姜淇傑，他現已停職；及其58歲父親姜知勇。他們原本被控共10罪，其中首被告被控一項危險駕駛罪、兩項駕駛時沒有駕駛執照、兩項沒有第三者保險而使用汽車，以及一項在血液中的酒精濃度超過訂明限制下駕駛汽車；次被告被控兩項允許沒有駕駛執照的人駕駛汽車和兩項允許他人使用一輛沒有第三者風險投保的汽車。

控罪指首被告於2023年12月25日在新界介乎長青公路及青朗公路支路，在道路上危險駕駛私家車，當時沒有駕駛執照及第三者風險保險單或保證單，血液中的酒精比例是100毫升血液有65至115毫克酒精，超過50毫升酒精的訂明限度；次被告同日允許首被告在道路上駕駛該車，而且沒有第三者風險保險單或保證單。首被告另被控於2023年12月24日，在道路上駕駛私家車，當時沒有駕駛執照及第三者風險保險單或保證單；次被告被控同日允許首被告駕駛該車，而且沒有第三者風險保險單或保證單。控方今日申請新增14項控罪，辯方沒有反對。

案件編號：STCC 1488/2024