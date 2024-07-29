幣少被發紅色通輯令　消息指去年底已潛逃台灣　近日轉藏東南亞

曾因深水埗天台撒錢事件聲名大噪的「幣少爺」黃鉦傑日前被國際刑警發出紅色通緝令，涉嫌干犯一項欺詐及兩項盜竊罪，通緝方則為「中國香港」。今日有傳媒引述消息指，黃鉦傑早於「JPEX」騙案爆煲後已潛逃台灣，近日再次轉移，目前匿藏於東南亞地區，當地政府在紅色通緝令發出後，正協助調查其下落，而現時本港與東南亞大部分國家都有移交逃犯協定，倘若通緝犯地當地落網可被引渡返港受審。

黃鉦傑2018年曾在深水埗天台撒錢而備受關注，他其後高調接受訪問談及賺錢途徑。至2019年2月28日，他被執法部門商業罪案調查科以涉嫌串謀詐騙拘捕，商罪科當時指，黃涉嫌與推銷虛擬貨幣掘礦機無兌現，以涉嫌串謀詐騙拘捕。

除黃鉦傑外，被指為「幣少」助手的莫浚廷同樣被發出紅色通緝令。莫浚廷於去年捲入JPEX涉串謀詐騙案，涉與澳洲註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」有關。他被控兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產。

曾協助JPEX苦主索償的議員吳傑莊接受傳媒訪問時指出，相信執法部門必定掌握不少證據，國際刑警才會發出紅色通緝令，證明區塊鏈與互聯網亦非法外之地，騙徒必定被繩之於法；他又指出通緝令並非單純的象徵意義，各國政府非常重視商業詐騙，相信會配合及支持，很快會將有關人士緝拿歸案，對JPEX騙案有積極作用。