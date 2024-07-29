交通銀行「通達理財服務」　助客戶「通達智富高地 成就人生夢想」

交通銀行(香港)「通達理財服務」於原有的品牌核心理念基礎上注入年輕化、數字化及現代化的品牌特徵。

交通銀行服務香港90載，憑藉豐富的金融經驗、龐大的內地分行網絡和香港網點覆蓋，以金融力量推動經濟、文化及藝術等不同領域產業發展。同時，為客戶提供便捷高效的全方位金融服務，當中「通達理財服務」透過個人化財富管理服務，全面照顧客戶人生每個階段的理財需要，協助客戶通達智富高地，成就人生夢想。

為緊貼市場變化及客戶需求，2023年「通達理財服務」於原有的品牌核心理念基礎上，注入年輕化、數字化及現代化的品牌特徵，並於香港故宮文化博物館舉行全新品牌發布會，通過不斷創新，持續為客戶提供更多切合個人需要的金融產品及優質的客戶體驗，讓客戶無論身處內地或香港，均可尊享全方位的綜合財富管理服務。

無論是達致個人目標還是規劃整個家庭的美好將來，通達理財服務經理聯同財富管理專家團隊，透過靈活及個人化服務，致力滿足客戶在不同人生階段的理財需要。

「通達理財服務」專業團隊為客戶全面規劃，建立並實踐度身訂制的財富規劃和投資管理方案，助客戶把財富投放在最佳位置，聯動國內外資源，讓客戶的資產實現最大價值。此外，「跨境理財通」可讓大灣區內地及香港合資格投資者透過閉環式資金渠道，投資合資格理財產品。

「通達理財服務」滿足客戶各項理財需要的同時，亦致力為客戶打造理想的品味生活，同時配合國家政策，透過主辦或支持不同類型的文化藝術活動，積極推動內地與香港文化交流發展，包括支持清華大學原創話劇《馬蘭花開》及內地著名話劇《斷金》在港首演等，為客戶帶來多場文藝盛宴。未來「通達理財服務」將繼續透過舉辦和支持各類型具特色的文化藝術交流活動，為香港文化產業繁榮發展、中華文化對外傳播作出貢獻。

「通達理財服務」積極於全港不同網點策略性配置通達理財服務中心，以嶄新的服務環境提升客戶體驗。近日全新裝修的中環營業部，方便客戶在優雅舒適的私人環境下輕鬆享用尊貴及貼心的銀行服務。

客戶亦可透過全方位數碼理財服務遙距管理財富，經網上銀行及流動電話銀行輕鬆處理各項財富管理交易及日常結算等理財需要，或透過「交銀香港」微信官方賬號隨時隨地了解交通銀行(香港)的最新產品、服務及優惠，靈活掌握理財先機。

適逢交通銀行服務香港90年，為了讓廣大客戶感受周年誌慶的喜悅，由即日起至2024年8月31日，於交通銀行(香港)成功開立指定理財服務，可享迎新獎賞高達港幣8,790港元，每成功推薦一位親友全新開立理財服務，更可享獎賞高達港幣2,590港元。

有關詳情

服務及優惠受相關條款及細則約束。投資涉及風險。理財通業務法規相對嶄新，內地監管機構及香港監管機構亦可不時就相關條文及操作規定作出詮釋及修改，因而導致政策及規管風險。投資收益可能不時受此等風險影響。外幣/人民幣兌換涉及匯率風險。