將未經授權文件攜離收押所　鄒家成與女律師罪成　8月14日求情

因涉及泛民初選案而正被還押的鄒家成，去年5月涉嫌未獲相關部門許可下，將投訴信交給其女律師，以代為轉交申訴專員公署，對方隨後把文件攜離荔枝角收押所。事隔近半年，鄒及女律師同被控一項「將未經授權的物品攜離監獄」罪，兩人不認罪受審，案件今（29日）在西九龍裁判法院裁決。裁判官認為，懲教署有責任就文件進行基本保安檢查，囚犯不可擅自把文件經第三者帶走，裁定兩人罪成。案件押後至8月14日求情。鄒家成續還押，女律師續准保釋。

兩名被告分別是鄒家成（26歲，無業）及胡詠斯（30歲，助理律師）。他們被控於或約於2023年5月2日，在香港，將未經授權物品攜離監獄，即一份文件。裁判官今日裁決時指，為保障監獄保安秩序，懲教署在監獄施行內部指引是合情合理。囚犯固然有向申訴的權利，但懲教署有責任就申訴文件進行基本保安檢查，囚犯不可繞過署方，由第三者自行寄出表格。裁判官認為，懲教人員在囚犯面前開啟文件，不讀內容，不影響文件保密性，認為規則跟囚犯權利沒有衝突。裁定涉案文件被攜離監獄時，屬未經授權物品。

裁判官接納懲教人員證供，懲教人員把申訴表格交給鄒家成時，已解釋填完表後，不要自行寄出或交給他人，一定要通知懲教署職員，由職員作保安檢查，鄒當時回答說清楚。加上片段顯示，鄒家成是偷偷將文件交予次被告，裁定鄒當時清楚知道自己沒有遵從懲教署指示。就次被告方面，裁判官認為，次被告進入收押所探訪時，必然經過貼有公告的地方，知道囚犯寄文件前需交保安檢查。裁判官審證所有證供後，裁定兩人均罪名成立。

案件編號：WKCC 4600/2023