工地採用4s智慧系統　裝AI鏡頭戴智能手錶

本港建築工地不時發生意外，引起業界及政府關注工地安全事宜。發展局聯同建造業議會合作推出4s「安全智慧工地」系統標籤計劃，今日(29日)舉行頒發牌儀式。首批110個工地被確認已適當應用系統並獲發牌，包括渠務署旗下位於元朗西一個公營地盤和位於西九龍高鐵附近一個私營地盤，已配備使用4S安全智慧工地系統。

渠務署在元朗明渠下游興建防洪壩的地盤，配備使用4S安全智慧工地系統。安全智慧工地系統由三部分組成，包括智能安全裝置、一站式管理平台和通訊網絡。該地盤相關人員表示，地盤有一個中央管理平台室，會顯示不同智能安全裝置，例如人工智能(AI)鏡頭、流動機械警報系統和塔式起重機警報系統等信息。他亦表示，安全人員佩戴智能手錶，在中央管理平台亦會顯示工友的心率、體溫等身體狀況；另有樹木監測器，每個樹木有編號，監測樹木在工程進行中會否倒塌等風險。

地盤有時出現工友觸電事故。地盤相關人員表示，地盤的電箱均會鎖上智能鎖，只有授權人才可以動用感應卡解開智能鎖，非授權人是無辦法解鎖，若非授權人嘗試解開智能鎖，智能鎖隨即會響報，屆時需要授權人解鎖，以停止有關響報。地盤內的流動機械及塔式起重機採用兩項「安全智慧工地系統」的警報系統，並裝上人工智能(AI)鏡頭。若工人未穿上個人防護裝備，就進入授限權域或靠近機器，有關警報會即時響報，提醒工友需要佩戴個人防護裝備。

另一個配備有4s「安全智慧工地」系統，是位於西九龍高鐵附近一個私營地盤。該地盤的團隊自主研發密閉空間監控系統、人工智能安全監察系統、智能釣鉤系統(負責天秤吊運區域的不安全行為)。吊運工序是建築地盤常見工序，也是高風險的工作，若不安全操作，可引致非常嚴重的意外。該地盤相關人員指，自主研發的天秤智能釣鉤會透過AI鏡頭作分析，提供AI資訊給予操作員，操作員會透過AR瑩幕作出即時判斷，輕易辨識地面的人和建築。相關人員又表示，地盤內的移動裝載機負責橫向運輸物件或泥頭，由於橫向運輸有機會誤觸工友，移動裝載機多個位置均安裝AI鏡頭，當有人進入限制區域，即紅色線的範圍，裝載機隨即作出響報，安全主管會透過通訊軟件如whatsapp或訊息收到有關警示。

發展局常任秘書長(工務)劉俊傑表示，近日發生多宗致命工業意外，若地盤配備安全智慧工地系統，相信可以有效防止嚴重事故。他指推出4s安全智慧工地系統標籤計劃，收到350個工地申請，其中已向首批110個工地已發標籤，涉及不同工程，希望運用4s切合每個不同類型建築工程，以提高施工效率。他又指推出4s是工地安全數碼化的里程碑，希望為應對工程安全的鎖匙，做到地盤日後必須有標準的配備。