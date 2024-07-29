早期乳癌藥物資助計劃減輕經濟負擔　合資格最高可獲9.6萬元資助

乳癌自1994年起已長居香港女性癌症榜首。根據香港癌症資料統計中心數據，2021年女性入侵性乳癌新症個案有5,565宗，即平均每日有15名婦女確診乳癌；同時乳癌已成為年輕人最常見癌症，由2012至2021年期間，本港15歲至39歲年輕人乳癌新症增幅達19.5%。早期乳癌患者經傳統治療後仍有復發風險，而新輔助治療有助減低復發率約30%。香港乳癌基金會推出「早期乳癌藥物資助計劃」，可降低復發風險，減輕患者經濟負擔。申請人月入低於6萬港元，在本港私營醫院或私營腫瘤中心自費買藥後每4週可領取16,000港元，最高資助總額達96,000港元。

外國研究顯示，確診第一期至第三期乳癌患者接受傳統治療後，復發高峰期是確診後1至2年間，十年內復發率達36.8%。傳統治療是首先以化療縮小腫瘤，再以手術清除可切除的腫瘤，術後作輔助治療，避免腫瘤復發。有外國研究指對比只是採用輔助荷爾蒙治療，採用輔助荷爾蒙治療添加CDK4/6抑制劑，其無入侵性疾病存活率由76%升至83.6%，而無遠端復發存活率亦由79.2%升至86%，令復發率降低逾30%。

香港乳癌基金會管治委員會副主席、腫瘤科專科醫生邱振中表示，乳癌患者漸趨年輕化，曾接觸過最年輕患者年僅16歲。而年輕女性的癌細胞通常較活躍，乳癌復發機會較高。而40歲以下患者的無遠端復發存活期較差；他續表示，「不是做完手術、電療、化療就無事，之後在5年、10年仍有機會復發，所以建議高風險患者採用新輔助治療，以減低復發風險」。