中大新校徽支出400萬　校董會批管理層誤判　段崇智為事件負責

中文大學於2022年推出新校徽，遭中大校董及校友批評校方事前無諮詢，擾攘一周後恢復為舊版本。中大校董會今日（29日）開會，主席查逸超在會後會見傳媒，表示校董會有4項決議，包括對大學管理層推行更改校徽項目過程中出現誤判，尤其是決定繞過校董會及未有與持份者作充分諮詢，校董會感到失望；對中大管理層未有充分配合大學校董會檢討修改校徽項目表示不能接受；知悉校長段崇智已表示，作為修改校徽項目的最高領導人，會為事件負上整體責任；以及校董會會吸取經驗，採取適當措施去提升大學管治，避免同類事件發生。

查逸超又透露，更換校徽的整體支出約400萬港元，全部均由大學資源撥出，即為公帑，當中主要用於聘請外部形象僱問，其工作包括「持份者溝通」及「形象建立項目」。被問到校方管理層如何未有充分配合檢討工作，查逸超指早在2022年12月校董會贊成管理層撤回新校徽後，已責成管理層盡快向校董會交代事件經過，包括授權、程序及支出等，惟至今已有19個月，過程中還需要聘請外部獨立顧問協助，才能得知整個事件，指所用時間更長，間接反映管理層的配合並不完善。