市民齊集將軍澳東港城　眾志成城為劍神張家朗打氣

四年一度的體育盛事巴黎奧運掀起全城運動熱潮，本港重劍代表江旻憓更發揮港人永不言敗精神，反勝對手勇奪金牌，亦令劍擊運動風頭一時無兩。另一港隊劍擊靈魂人物張家朗於今晚(29日)隆重登場，新鴻基旗下位於將軍澳的東港城商場全程直播其賽事，數以百計市民聚首商場，現場氣氛熾烈，眾人齊聲吶喊為劍神打氣，盼他成功衞冕，為港隊爭奪歷來第四面奧運金牌，而首度出鞘的他輕鬆晉級16強，向獎牌邁進一步。而商場除有大銀幕供市民看直播外，亦會化身充滿法國色彩的體育館，實行全民運動，齊撐港隊運動員。

劍神張家朗於香港時間今晚(29日)7時35分登場，出戰32強賽事，大批市民早就齊集東港城商場，為張家朗打氣。現場所見，張家朗出場時已獲得大批市民吶喊歡呼，市民手持打氣道具，隔空為劍神打氣。每當張家朗得分，現場歡呼聲此起彼落，氣氛相當高漲，而劍神亦不負眾望，擊敗加拿大對手晉級16強。

新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮小姐表示︰「奧運是每四年一度的體壇盛事，尤其是今年是疫情後首個奧運，大家都非常期待投入奧運的氣氛及一大夥人一齊觀看直播歡呼的現場感，加上東港城強勢推出各大獎賞優惠和慶祝活動，有信心會帶動商場人流，相信可為商場帶動約20%人流及15%生意增長。藉著奧運一連串的慶祝活動，東港城與商戶溝通特別精選有關運動服裝及體育用品優惠之外，更趁暑假當期加推多款夏日狂熱折扣，讓大家觀賞賽事之餘，亦可以shopping一番。」

為配合巴黎奧運主題，商場由即日起至8月11日期間，舉辦「運動狂熱．躍動巴黎」活動，一樓中庭搖身變成「躍動巴黎體育館」，讓城中運動健兒及隱世高手大顯身手！佔地逾5,300呎的體育館布置充滿濃厚法國色彩，主打人氣比賽田徑項目中必備的法國色彩賽道，以代表着法國的藍白紅設計而成，既奪目又經典，在跑道上擺出跑步英姿，有姿勢有實際。

另外，迷你巴黎鐵塔及最具代表性的聖火，勢燃起各位的運動魂，除讓大家盡情打卡感受法式運動場狂熱氣氛，亦讓各位好動的運動迷，感受熱血沸騰的刺激體驗。親身上陣，挑戰SHOOT！ACE！GOAL！射箭、網球及足球三大人氣體育項目，炎夏在室內拚盡一較高下；會場更特別引入新興運動桌上足球機，讓你和好友激烈比試，互晒腳法與技術。活動期內，東港城會全程直播焦點賽事，為現場觀眾提升觀賽體驗，更特設Chill級打氣派對，於指定日子憑指定換領打氣爆谷及打氣包，以及免費派發手幅及氣球，讓市民盡情投入為愛隊吶喊助威打氣。

事實上，東港城於上周六率先舉行「運動狂熱．躍動巴黎」開幕打氣派對，領航啟動全城投入奧運盛事。活動邀請到前劍擊隊「大師兄」張小倫、港隊「羽毛球女神」吳芷柔、歌手胡鴻鈞、任暟晴、冼靖峰、鍾柔美、孫漢霖及劉詠彤一起手持氣球及手幅為港隊打氣為活動揭開序幕，寓意香港運動健兒今屆能夠全力以赴，創出佳績。