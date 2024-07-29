七旬翁入住伊院　未知染耳念珠菌返回院舍　致另5名院友中招

一名居於該院舍並曾入住伊利沙伯醫院的78歲男院友曾接觸該醫院一名已知帶菌個案。

衞生署衞生防護中心今日(29日)正跟進一間位於九龍城安老院舍的耳念珠菌帶菌個案組群，涉及6名院友。中心正繼續調查感染源頭，包括已實地視察該院舍，並發現第一宗個案(78歲男院友)出院時未知為耳念珠菌帶菌個案，該院舍落實合適的感染控制措施前已出現院內傳播。

中心早前接獲醫院管理局通知，一名居於該院舍並曾入住伊利沙伯醫院的78歲男院友曾接觸該醫院一名已知帶菌個案。他出院返回院舍一周後經化驗證實帶有耳念珠菌；而另一名同樣居於該院舍的96歲女院友則經入院篩查證實帶有耳念珠菌。

中心接獲通知後，向該院舍作進一步流行病學調查，並發現上述兩名院友曾於入住院舍期間有接觸。此外，接觸者追蹤篩查亦發現另外4名年齡介乎89至100歲的女院友亦為帶菌個案，其中1人曾與上述78歲男院友有接觸，其餘3人則與上述96歲女院友居於同一房間。6人均有長期病患和沒有相關感染徵狀，現時情況穩定。

中心已提供感染控制建議及培訓院舍職員，並建議院舍根據既定指引，加強執行各項感染控制措施，包括妥善安置帶菌院友，嚴格執行接觸傳播防護措施，加強環境清潔及消毒，使用專用醫療用具、洗手間及沐浴設施，以防止耳念珠菌散播。中心會與院舍保持密切聯繫並監察院友情況，確保院舍嚴格執行各項感染控制措施。