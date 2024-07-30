東方日報A1：促癌植物通街種　危害健康殺氣重

本報多年前揭發黃大仙及油尖旺一帶栽種促癌植物，記者近日重返現場，發現仍有促癌植物未移除，例如石栗和假連翹等，最新發現在新界沙田的海濱花園亦發現栽種列為促癌植物的闊葉灑金榕。有樹木專家指政府應該有相關指引避免在休憩處栽種促癌植物，認為當局在監管和執行方面有檢討空間。康文署回覆指一向會避免在公園或其他公眾容易到達的地方種植含有毒性的植物，又稱根據文獻，並未發現有流行病學研究報告指接觸園境植物會增加患癌風險，而署方亦沒有相關的內部指引，但會提醒市民避免採摘或進食在該署設施內供觀賞的花木。

根據中國預防醫科院病毒所於2005年公開的研究顯示，共有52種「危險植物」（促癌植物）會誘發癌症，其花粉、氣味及飛絮會影響人體健康，在城市栽種要慎重考慮。而根據文獻記載，促癌植物是指含有「EB病毒早期抗原誘導物」的植物，可以誘導EB病毒對淋巴細胞的轉化，並且能夠促進由腫瘤病毒或化學致癌物質引起的腫瘤生長，如鼻咽癌、食道癌等，促癌物質不一定會致癌，但能夠促進致癌物質或致癌病毒誘發細胞癌變，且能促進癌細胞生長。

本報記者多年前已經聯同香港康樂事務職員總工會會長張兆榮巡查黃大仙及油尖旺一帶，就促癌植物報道，近日再重返現場，發現除了飛鳳街休憩處再沒有栽種促癌植物外，富強苑一段的聯合道仍見到石栗樹，而杏林街及鳳舞街交界則仍有大量的假連翹促癌植物，近日再聯同張兆榮巡查城門河第一期海濱花園，發現栽種促癌植物的闊葉灑金榕。

張兆榮指政府在多年前已經透過內部文件，指示各部門避免在休憩處栽種促癌植物，例如闊葉灑金榕，又稱變葉木。對於現時於休憩處還見到對人體產生危害的植物，主要是教育、經驗問題和政府監管問題，現時已有明確相關指引，認為政府在監管和執行方面有檢討空間。他又補充，市民於促癌植物附近走過，對身體的影響甚微，如果長期接觸有關的促癌植物，是有機會影響市民的健康。

康文署發言人回覆本報查詢表示，部門一向會避免在公園或其他公眾容易到達的地方種植含有毒性的植物。一般而言，植物中的化學物質即使具有毒性，也不容易經由空氣傳送和散播。如非經常觸碰、採摘或吞食有毒部分，是不會影響人體健康。該署指灑金榕是常綠灌木或小喬木，葉的形式和顏色富於變化，是一種常見頗受歡迎的賞葉植物。該署又指根據文獻，並未發現有流行病學研究報告指接觸園境植物會增加患癌風險，因此署方沒有相關的內部指引，然而會提醒市民避免採摘或進食在本署設施內供觀賞的花木。

另外，沙田城門河第一期海濱花園早前受連場暴雨影響，導致有多棵樹木倒塌，有讀者向本報提供倒塌樹木的根部懷疑被透明膠袋包裹的照片，質疑署方管理不善。樹木專家批評用膠袋包裹樹根是「荒唐」，估計當時人員未拆膠袋，就栽種於泥土中，阻礙樹根向外生長，根部便會被焗死，失去抓實泥土能力，增加倒塌的風險，料都是監督人員知識不足。

他又解釋，康文署一般委任外判綠化工程，期間會派人員監督栽種過程，但是仍然會出現相關問題，「栽種呢啲樹希望綠化、希望美化環境，但相對之下無監管，變相栽種會倒塌的樹出來」，估計都是監督人員知識不足，建議政府要再檢討現時的做法，以及再加強培訓有關方面的人才。

康文署發言人回覆查詢表示，就所指樹木根部被膠袋包裹着，相信只是部分樹根的底部殘留小量仍依附的棉布碎，而非被膠袋包裹或纏繞，不會影響樹木的生長，該署已提醒外判園藝承辦商日後種植時盡量清理包裹物料，為樹木提供理想的環境，亦會繼續密切監察有關樹木的生長。

■政治組

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