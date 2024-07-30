深中通道開通首月車流量逾300萬　客車佔93%

廣東深中通道周二（30日）正式通車一個月，監測數據顯示，開通首月以來車流總量逾300萬車次，單小時最高峰超過8,000車次，其中客車佔約93%。工作日期間全線車流總體平穩有序，周末期間車流量增幅約30%，部分時段出現車流緩行情況。通車首月安全態勢基本穩定向好，95%為輕微追尾事故。

內媒引述車流時段分析，車流高峰主要出現在上午11至12時，下午16至17時。預計暑假結束，以及人們逐漸熟悉和適應深中通道通行路線後，車流會逐步回歸正常水平。文旅業、餐飲業受深中通道開通的影響首先顯現，如中山博物館參訪人數較去年同期有較大幅度上升，南朗崖口村餐飲業全面飄紅，「中山乳鴿已被深圳人吃光」的傳言也提供側面佐證。

深中通道目前承擔跨珠江口總車流量的約四分之一，保安全、保暢通壓力巨大。深中通道管理中心路產管理部部長黃曉紅表示，在全線設置了6個應急駐勤點，路政人員24小時巡查，並與交警、拯救單位等在西人工島聯合指揮、多部門聯動，確保及時處置各類突發事件，車流量較大時會採取遠端導流、近端交替通行等措施。