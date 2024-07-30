巴西抵港女子肛門陰道藏可卡因　遇查斷正檢110萬元貨

香港海關於本周日(28日)於香港國際機場，截查一名由巴西聖保羅機場經卡塔爾多哈飛抵本港的外籍女子及進行清關。人員為該名女子仔細搜身期間，發現其陰道藏有懷疑毒品，隨即拘捕該名女子，其後人員押解女子到醫院接受檢查。經進一步檢查後，醫生確認女子體內藏有更多毒品。

海關毒品調查科接手跟進調查，被捕女子29歲，報稱商人，現正被扣留於醫院接受醫學觀察，經醫生檢查後，該名女子體內仍有毒品未能排出。截至今午(30日)12時，該名女子已排出108粒、約1.4公斤的懷疑可卡因，市值約110萬港元。被捕女子已被控以一項「販運危險藥物」，將於明日(31日)於西九龍裁判法院提堂。

海關指出，涉案女子與一般旅客行裝無分別，實質以更隱蔽方式收藏毒品逃避海關截查。據了解，女子收取約5000美金販運毒品。檢獲的可卡因呈粉狀，以多層避孕套包裹，分別藏於陰道及肛門內，當中塞於陰道的毒品，在一般情況需由醫生取出，惟她在檢查期間已自行排出體外，至於由口吞服的毒品，女子逐步將其排出體外。