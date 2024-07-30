菲籍男認3年前狎同父異母胞弟　曾為控方作供冀獲50%減刑

一名菲律賓男子涉嫌多次性侵同父異母的弟弟，包括口交和肛交，甚至叫對方吸冰毒 而對方年紀只得11歲。涉案男子早前承認向年齡16歲以下的兒童作出猥褻行為、製作兒童物品及未經同意下肛交共16罪，案件今（30日）在高等法院開庭審理。辯方求情指，被告曾為控方在另一被告的案件作供，即使該被告最終脫罪，但他已盡力作證，冀能獲得50%刑期扣減。法官押後至9月12日判刑，被告續還押。

匿名被告以「A.J.B.D.」作代號。他來自菲律賓，現年32歲。男事主X於2006年4月出生，被告是其同父異母的兄長。被告早前承認9項向年齡16歲以下的兒童作出猥褻行為、5項製作兒童物品和2項未經同意下肛交罪共16罪。本案原有另一名姓熊男被告，他被控向16歲以下兒童作猥褻行為及向16歲以下男童作同性肛交罪，受審後獲判無罪。在該審訊中，A.J.B.D.曾為控方作供。

據被告A.J.B.D.同意案情指，2021年3月，X回家後，被告要求X為他口交，X拒絕，被告即責罵X，不准X食飯，又把其手機拿走。同年4月，X將受性侵事件告知社工，執法部門隨即接手處理。據X在錄影會面中說，在2017年至2021年間，被告曾多次性侵他，包括將陰莖塞入他的口，再在他的口中射精。其中一次，被告帶了姓熊男子到住所，被告將陰莖塞進他嘴巴，熊則從後將陰莖插入他肛門。另有一次，被告先把手指插入他肛門，繼而與他肛交。案情亦提及，被告多次要求X吸食冰毒，令X感到頭暈及失眠。除此之外，被告住所內，被發現有一隻USB，內有12段兒童色情影片，內容包括被告跟X口交和肛交。

案件編號：HCCC22/2023