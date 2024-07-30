區選舞弊判囚　歐頌賢上訴得直撤罪　官指自招嫌疑不予訟費

在2019年競逐中西區區議會大學選區議席失敗的候選人歐頌賢，被指在選舉期間提供歌唱表演及免費書法班，以誘使選民投票給她。她受審後被裁定兩項在選舉中作出舞弊行為罪成，判囚4個半月。她不服定罪提上訴，高院今日(30日)頒判詞，認為不能推論指，活動唯一目的為誘使投票給她，裁定她上訴得直，定罪撤銷，判刑擱置。不過，法官指上訴人是自招嫌疑，故不予任何訟費命令。

45歲上訴人歐頌賢，被控於2019年10月10日及16日作出舞弊行為，即為另一人提供歌唱表演以誘使對方投票予她；及向另一人提供書法班，作為對方在選舉中投票予她的誘因。法官在判詞中指，歌手在結尾時只提及希望帶來快樂給大家，並未提及任何選舉或投票的事宜。街頭書法攤位片段中，亦只見書法家教小朋友執筆寫毛筆字「學業進步」。

法官表示，街頭音樂表演並非如室內音樂會或已邀請知名歌星獻唱，而予以免費招待的情況有所不同，街上人來人往，上訴人亦不能限制人群是否逗留或離開。重要的是，在整個活動中，亦看不見有任何拉票活動，縱然確實有直幡在附近，但顯然上訴人可藉此提高其知名度，這與唯一目的為誘使投票給她，確實是兩回事。考慮所有相關證供，實在難以作出唯一的推斷，上訴人其意圖必然是以此誘使選民投票予她。

案件編號：HCMA 312/2022