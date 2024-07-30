調查更換中大校徽風波　張宇人：管理人員拖拉

中文大學於2022年推出新校徽，遭中大校董及校友批評校方事前無諮詢，擾攘一周後恢復為舊版本，中大校董會昨日公布3項決議，包括校董會對中文大學管理層未有充分配合大學校董會檢討修改校徽項目，表示不能接受。身兼中大校董的議員張宇人今（30日）回應指事件與有校長擔任主席、名為Resource Allocation Committee的撥款委員會不肯撥款讓校董會通過找校外人士調查，而調查機構也表示調查過程受到很多管理人員「拖拖拉拉」、「唔答覆唔應」影響。

校董會有4項決議包括對大學管理層推行更改校徽項目過程中出現誤判，尤其是決定繞過校董會及未有與持份者作充分諮詢，校董會感到失望；對中大管理層未有充分配合大學校董會檢討修改校徽項目表示不能接受；知悉校長段崇智已表示，作為修改校徽項目的最高領導人，會為事件負上整體責任；以及校董會會吸取經驗，採取適當措施去提升大學管治，避免同類事件發生。

張宇人表示完全支持中大校董會關於校徽調查和報告的決議案，就當中第二點管理層不配合不合作事宜，他指2022年10月25日，校董會第一次了解校徽改動事宜而叫停後，12月在校董會要求調查事件；而2023年1月校董會通過要求大學審核及風險管理委員會跟進，但直到9月，該委員會通知大學執行委員會未能尋找適當人選去調查校徽事件，因此校董會決定找校外人士調查。

張續指中文大學名為Resource Allocation Committee的撥款委員會由校長擔任主席，以及很多教職員任高層，導致「拖拖拉拉地」不肯撥款讓校董會通過找校外人士調查，直到2023年新校董會誕生後，校董會主席查逸超再要求撥款，因此今年年初撥款通過後調查開始，相關機構表示調查過程受到很多管理人員「拖拖拉拉」、「唔答覆唔應」。

張又指早前校董會追問後校方指更換校徽用了290多萬元，但直到調查後，發現在2021或2020年校方已經有高達1400萬的第二期撥款，且從來未有向大家表明有此項目，而1400萬隨後的去處，有管理層表示餘下的撥款以供校慶之用，但也有舊生代表表示「未見過呢筆錢」。

張宇人曾指「有生之年」要跟進校徽風波，他表示這個報告只是第一步，未來要繼續跟進撥款去處。