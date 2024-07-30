指校董會開會未有事先被諮詢　段崇智：深感遺憾

中大校長段崇智今（30日）回應校董會昨日（29日）就校徽事件的4項決議，指對於是次7月校董會開會日期自己未有事先被諮詢，而是訂定會議日期後才通知，表示深感遺憾，又指更新校徽是「持份者參與及機構形象計劃」(SEIP計劃）的其中一部分，並已收集2,000多位持份者的意見，而得悉推出更新校徽後的反響後也決定將更新校徽撤回；他又強調自己以及相關校方行政人員於短短幾個月內全力配合由校董會委託的獨立顧問公司的調查。

段崇智表示，由於必須出席早前已安排到雲南的公務外訪，商討合作及簽署戰略合作協議，因此未能出席校董會會議參與討論。他指SEIP計劃推出之初，大學委託經既定程序中標的顧問公司收集了2,000多位持份者的意見，包括時任校董會主席、副主席、司庫及多位校董，計劃內容及更新校徽在正式推出前，於2022年9月22日已獲時任校董會執行委員會通過。他又表示自己身為督委員會主席，得悉推出更新校徽後的反響，與大學管理層討論後決定將更新校徽撤回，其後在2022年10月25日校董會上確認自己對整個項目負上責任。事件發生後，校方於2022年12月16日已向校董會執行委員會提交了詳細報告，校董會亦知悉。

身兼校董的議員張宇人較早時發放影片指由校長擔任主席、名為Resource Allocation Committee的撥款委員會不肯撥款讓校董會通過找校外人士調查有關，而調查機構也表示調查過程受到很多管理人員「拖拖拉拉」、「唔答覆唔應」影響。段表示由校董會委託的獨立顧問公司於2024年初開始檢視校徽更新過程的工作，在過去6個月期間，自己以及相關校方行政人員於短短幾個月內全力配合調查，包括獨立顧問公司安排的調查訪談，以及提交逾500份相關文件資料。

段指SEIP計劃涵蓋多項不同範疇，包括收集意見，計劃大學公共關係策略以提高中大的國際形象，亦包括整體一致的外觀和品牌形象、品牌顏色、設計風格和視覺形象概念、品牌形象應用指南等，強調中大排名創下歷史新高。而SEIP內容及更新校徽在推出前獲大學校董會執行委員會於2022年9月22日通過，對於有意見認為做得不足，校方承認可以再做得更好。為了持續提升大學的形象及國際聲譽，段指會與管理層汲取是次事件經驗，對整個計劃進行了全面檢討。