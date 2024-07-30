港水域現珊瑚白化　漁護署指或因近月水溫高去年2°C

本港水域近日出現珊瑚白化！漁農自然護理署今日(30日)表示，本月中旬接獲報告指本港水域出現珊瑚白化，遂展開調查，並發現部分珊瑚群落出現不同程度的白化現象。漁護署已聯絡本港有關大學的珊瑚專家，討論本港水域珊瑚白化的情況，並協調珊瑚監察工作，由該署及兩所大學分別派員在主要珊瑚群落進行快速調查，以了解珊瑚白化的整體情況。

根據漁護署在東平洲海岸公園一個珊瑚群落的水溫監察數據，過去1個月的平均水溫相比去年同期高出約攝氏2度，相信本港夏季水溫持續上升，可能使珊瑚排出體內共生的蟲黃藻，並與造成珊瑚白化有關。署方會持續監察和評估有關珊瑚群落的健康狀況，並按實際情況擬訂適當跟進措施。

漁護署續表示，珊瑚群落是生產力很高的生境，很多海洋動植物亦賴以為生。根據該署紀錄及專家過往的觀察，本港珊瑚擁有較高韌性，若本港水域水溫逐漸回復至正常水平，珊瑚一般可以恢復健康，繼續生長。署方提醒市民進行水上活動時，應避免干擾珊瑚群落，例如減低在珊瑚白化地點的人為騷擾、浮潛或潛水時不要踐踏或觸碰珊瑚等，為珊瑚提供一個健康的生境。