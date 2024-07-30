6區議員聯署　要求打通尖沙咀至啟德海濱　當局指有難度

礙於種種原因，港九兩岸的海濱長廊未能徹底貫通。在今日(30日)的九龍城區議會會議中，有六位區議員聯署要求駁通斷開的海濱路段以打造「九龍新海濱」，並要提前部署做好統一管理。政府代表指連接各路段有難度，部分地方涉及私人業權，但會看看能否以先易後難的方式，就不同工程的複雜性和社區需要，制訂改善海濱通達性的方案。

該聯署是希望把尖沙咀、紅磡、土瓜灣以至啟德新區之間的海濱用地全部打通，得以發展為一條完整的海濱線，可是礙於紅磡海逸豪園側的青洲英泥碼頭、被評為二級歷史建築物的九龍城汽車渡輪碼頭，以及鄰近翔龍灣的私人煤氣設施，都令到海濱無法接通。他們希望透過修改《保護海港條例》，讓部分斷開的海濱路段可以通過興建行人板道而重新連接。

有份聯署的區議員關浩洋指紅磡和土瓜灣一帶已開放的海濱路段，是由不同的政府部門管轄不同的範圍，若將來打造一條完整的九龍海濱，中間牽涉的管理都是一大問題，詢問局方會否考慮成立統一的海濱管理部門。

此外，區議員李超宇認為海濱發展的規劃要有整體性和完整性，指目前的紅磡海濱可駁通星光大道，然而後者可開放寵物進入，前者卻不能，不同的管理措施會讓寵物人士無所適從。他又指要思考海濱將來的樣子，例如甚麼地方可加添商業元素，那些地方要注入文化元素等。

發展局助理秘書長蘇啟豪回覆，指九龍城區的海濱發展比較特別，當中既有年代久遠的舊區，又有新穎的啟德發展區。九龍城區未來會有3.6公里的海濱長廊開放，當局一直是按先駁通，後優化的策略，希望逐漸開放多些海濱休憩空間。市建局在土瓜灣碼頭海濱正進行重建發展，期間會開拓海濱用地給市民享用，海濱規劃亦有考慮在適合地段加入商業或文化元素，打算活化九龍城汽車渡輪碼頭，加設餐飲同其他景點活動。他承認英泥碼頭和翔龍灣的私人煤氣設施是有難度，但會看看能否以先易後難的方式，就不同工程的複雜性和社區需要，制訂改善海濱通達性的方案。

至於有部分地方不準寵物進入，他指相關部門如康文署的寵物友善區域都開放一些地段讓市民攜同寵物享受海濱，未來會否有更多地方就要參考公眾意見。而統一管理海濱的主張，其實海濱規劃上有願景，希望不同的暢議人或海濱管理者都可做到暢達和共融，但海濱始終有政府和私人同地，只能盡量做到海濱用地的設計和使用在體驗上相似。