男警涉偷Tesla油塘炒欄　被控無牌駕駛等15罪明提堂

今年2月12日，一輛Tesla電動車駛至油塘道近鯉魚門道交界時，懷疑失控撞向路中石壆及安全島護欄。人員接報到場，發現司機已逃去無蹤，經初步調查後，懷疑該車屬於失車，其後以涉嫌「擅自取去交通工具」、「駕駛時沒有第三者保險」、「無牌駕駛」及「意外後沒有報案」拘捕一名男子。

被捕人士為一名休班警務人員，據悉駐守中區警署，他已被停職。執法部門經進一步調查及徵詢法律意見後，該名男子已被控7項「無牌駕駛」罪、7項「駕駛時沒有第三者保險」及1項「不小心駕駛」罪。案件將於明日(31日)上午在觀塘法院提堂。

執法部門表示，非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，該部門絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

過去時有警員知法犯法，干犯類似罪行。2023年12月25日，26歲警員姜淇傑涉嫌無牌駕駛私家車，並於新界介乎長青公路及青朗公路支路上危險駕駛，事後未能通過酒精測試，而其父親則涉允許兒子駕車，兩父子雙雙被捕。案件昨日（29日）在沙田裁判法院再訊。控方申請新增及修訂控罪，令兩人面對危駕、醉駕、無牌駕駛等共24罪。案件押後至9月10日再訊，期間二人續准保釋。