東方日報A1：登峰造極　張家朗封王

香港「劍神」張家朗於周二凌晨舉行的巴黎奧運劍擊男子花劍個人賽中，「大心臟」決一劍反勝意大利勁敵，連續兩屆在奧運奪金，更成為奧運68年來首位在男花成功衞冕的劍手，震撼劍壇！連同「超級女飛魚」何詩蓓同日收穫的游泳200米自由泳銅牌，港隊一日內連擸一金一銅，為全港市民帶來無限正能量。

3年前東京奧運，張家朗連挫排名高的對手，奪得香港暌違25年的奧運金牌。當年8強對俄羅斯劍手，張家朗在落後9：14下，狂追6劍反勝，同時贏得「Comeback King 」（逆轉之王）的稱號。這面金牌對於當時飽受疫情之苦的香港，確是「苦中一點甜」。

今屆奧運，張家朗以4號種子身份出戰，32強只花了2分37秒便以15：5速勝加拿大選手顧宏濤，之後對中國的莫梓維亦未受考驗，以15：10過關。8強與擁有主場之利的法國劍手拿科治大激戰，張家朗在落後12：14的情況下，連贏3劍以15：14反勝，賽後做出招牌伸脷動作慶祝。

市民即使捱夜到凌晨4時許看家朗比賽，但愈睇愈興奮。他也沒令大家失望，仍然是那個「Comeback King」，金牌戰面對意大利劍手馬基，張家朗在一度落後12：14下，憑極佳心理質素一劍劍追成平手，決勝一劍更被裁判3度介入，令「決一劍」變成「決三劍」，最終經過兩次「重打」裁決下，關鍵第3次判張家朗得分，以15：14戲劇性封王。

27歲的張家朗賽後對蟬聯奧運花劍冠軍感到難以置信：「上次是第一次，不敢相信，今次更加不敢相信，而教練是法國人，可以在巴黎摘得金牌，意義重大，我是一個很『麻煩』的運動員，很多謝他。」他也多謝香港市民捱夜為他打氣，幸好沒有辜負大家的期望。

他表示家人都特別來到巴黎撐場，這面金牌正好是給7月生日的爸爸一份最佳賀禮，對於比賽最後一劍被裁判多次推翻，要第3次才能取勝，家朗表示：「每個運動員都會覺得分數是自己的，我這樣想、對方也是，但教練當時提醒我，無論裁判如何判決，都別再想，要專注下一劍。」

將獲得「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」600萬元獎金的張家朗，走上生涯巔峰之時，已立即計劃向下一個目標進發：「劍擊隊同一屆奧運贏兩面金牌真的很瘋狂，我都要繼續努力，下一個目標是世錦賽！」目前在張家朗的運動生涯上，僅欠一個世界冠軍，以圓劍擊的大滿貫夢。張家朗亦用自身奮鬥故事，傳遞做任何事都有相信堅持的力量：「我們可以證明，香港就算是一個很細的地方，一樣可以做到好多不凡的事，只要相信自己，不應因為自己來自細小地方，就放棄堅持。」

賽後花劍隊教練Gregory Koenig拍拍心口，笑稱「家朗」總是驚險反勝，令他的心臟負荷不了，「我感覺他在跟我的心臟開玩笑！」他亦大讚「家朗」今次封王全靠極佳的心理質素：「東京奧運他是個無所畏懼的男孩，現在他已是個真男人，可以擔起重任，能控制自己的情緒，保持自信。心理上他今天是最強的，這就是成功的關鍵。」

兩名執法裁判則受到炮轟，其中來自中華台北的裁判黃皓志成為眾矢之的，其社交平台被網民「洗版」辱罵，意大利劍聯亦向國際劍聯及國際奧委會投訴「裁判質素差」，並質疑由中華台北裁判擔任香港選手賽事的恰當性。

意大利劍聯主席Paolo Azzi憤怒表示：「我們會就決賽發生的一切提出抗議，包括裁判選擇及執法表現。我從未見過一場決賽，兩名裁判與其中一名選手來自同一洲份。馬基是真正贏家，卻被剝奪了應得的金牌。」意大利奧委會主席Giovanni Malago亦說：「裁判需受尊重，但我們提出抗議，國際劍聯說裁判人選是抽籤選出，但在任何情況下，裁判絕不會來自運動員鄰近地區。」

港協就傳媒查詢意大利劍擊聯會就男子花劍賽果提抗議，昨晚回應時指：「奧運是全球最高水平賽事，港協暨奧委會與運動員均一如以往，遵從並深信奧林匹克體育精神，尊重所有賽果及裁判決定。」

值得一提是，28年前的7月29日，「風之后」李麗珊在亞特蘭大奧運，為港取得史上第一面奧運金牌。巧合地，28年後的同一天，「劍神」張家朗在巴黎奧運掄元，成為首個兩奪奧運金牌的香港運動員，李麗珊笑稱應將7月29日定為「香港運動員日」。

■記者余樂詩巴黎直擊

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