領取往來內地通行證　港澳非中國籍居民讚流程方便

今日（31日）首批申請港澳居民往來內地通行證（非中國籍）的市民已來到位於上環的中旅辦事處領取其證件。馬來西亞籍港人表示，整個流程很快，幾分鐘就能做完。新加坡港人則表示，這個證件能更方便其往返中港。

港澳馬來西亞商會會長顏溪俊表示，馬來西亞護照想前往內地會有一些不方便，而港澳居民往來內地通行證（非中國籍）的推出能非常方便其來往內地，可以不用申請簽證，節省了不少時間。相信這個政策的推出，更有助香港鞏固國際金融中心的地位。顏溪俊還表示，自己之後將前往內地城市無錫進行商務活動，以前想前往內地城市不太方便，相信辦理這個證件後會極大便利出行；此外，他還表示馬來西亞商會辦理這個證件的人預計也有數十人。

新加坡商會委員會成員林文耀表示，證件極大方便了外國人來往香港與內地，自己預計8月中就會前往內地。林文耀還表示，證件辦理過程十分方便，只需提交申請文件和照片，整個過程十分快捷。相信新加坡商會成員中很多人都會來辦理這個證件。此外，對於規定的每次停留不能超過90日，林表示時間非常足夠，相信無論是商務活動或是旅行，90日都是足夠的。