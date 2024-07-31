暑熱指引增減機制降清潔工休息質素　組織促引入警告自動升級機制

《預防工作時中暑指引》自初版發出後已有逾年，街道清潔工仍未獲完全保障。有基層組織今日（31日）發布有關中暑指引的執行狀況問卷調查，發現今年知悉指引的清潔工友比去年同期上升近25%，惟實際執行時，有逾40%受訪者認為指引仍未有足夠保障工友健康；甚至休息時間的增減機制令清潔工的休息質素降低，並不適合工友。組織建議，當局應檢討指引，並考慮引入暑熱警告升級機制，為長時暑在戶外工作的工友提供更周全保障。

關注草根生活聯盟在今年7月10日至19日，訪問了共93位旺角區內垃圾站及街頭的街道清潔工。聯盟調查員鄺治中表示，在指引下有90.33%工友已獲公司在工作中提供便攜式風扇，但仍偶爾或經常出現疲倦、口渴、頭暈頭痛等熱疾病徵狀；有43.01%工友表示減免休息時間的機制並不合適。鄺治中解釋指，中暑指引列明若僱主提供加強散熱設備，則可扣減暑熱警告發出時，所建議每小時15分鐘的休息時間，即工友會被減至每2小時10分鐘的休息時間。不過，鄺指大部分僱主提供的便攜式風扇只能用半小時，且風力較差，認為僱主提供設備不佳，只為扣減暑熱警告下的休息時間而增設，有違改善工友工作環境的原意。

鄺又稱，自中暑指引推出至今已發出近100次，但全部皆是暑熱警告系統中最初級的「黃色暑熱警告」，從未觸發過紅色與黑色暑熱警告；加上有60.23%工友會在工作時佩戴口罩，有61.39%工友表示一邊戴口罩一邊進行體力勞動感辛苦。鄺批評，黃、紅、黑暑熱警告制度設計未有考慮工友實際身體的承受能力，以及忽略在暑熱狀況下啲工友個人健康保障的需要。鄺治中又透露，他們接觸的前線工友大多表示因工作量過多，即便非常疲累亦無法休息，而個別垃圾站的通風和供水量不足，甚至有時因紅日無法送水，令工友要等到下周才有水飲，需要自行帶水，無法適當散熱。

關草聯成員區綺穎建議，應引入暑熱警告訊號升級機制，當暑熱警告維持在一定時長的情況下，自動啟動警告訊號升級；並應加入暑熱警告生效下休息時間增減因素，例如考慮將工友須在戶外工作環境佩戴口罩，成為暑熱警告生效時工友可以增加休息的因素之一。她又指出，工作量過多是街道清潔工無法依從指引休息的關鍵原因，建議當局就清潔工的工作量作檢討及調整，避免工友因應付繁重繁重的工作量而無法在酷熱天氣下休息。