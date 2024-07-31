駕Tesla電動車油塘道炒欄　男警被控無牌駕駛等15罪提堂

今年2月12日，一輛Tesla電動車駛至油塘道對開時，懷疑失控撞向路中石壆及安全島護欄。懷疑涉案男司機同日被捕後，揭發他是一名警員，沒有車牌，另涉多次無牌駕駛。事隔逾5個月，他被控無牌駕駛、不小心駕駛、駕駛時沒有第三者保險等合共15罪，案件今（31日）在觀塘裁判法院提訊。被告暫時毋須答辯，裁判官將案押後至10月3日，被告續准保釋。

31歲男被告余佳炳，控罪書上沒有報稱職業。被控7項駕駛時無駕駛執照、7項沒有第三者保險而使用汽車及一項不小心駕駛罪。被告今日沒有律師代表，但表示已經跟一名大狀溝通。他尚未付律師費，未正式聘用該大狀，希望押後處理案件。控方表示準備好答辯。裁判官最終應辯方要求，把案押後至10月3日，期間准被告以2000港元保釋，每周須到警署報到一次。被告在庭上確認自己沒有車牌。

控罪指，被告於2024年2月6日至12日，在香港，在道路上駕駛一輛登記號碼為 YV1330的私家車，而當時他並無持有所駕駛的車輛所屬車輛種類的駕駛執照。他另被控於上述7日，在道路上駕駛上述私家車，當時就他對該汽車的使用沒有備有一份有效的和符合汽車保險(第三者風險)條例規定的第三者風險保險單或保證單。最後，他被控於2024年2月12日，在觀塘油塘道9號油麗邨信麗樓(U座)外，在道路上不小心駕駛上述私家車。

案件編號：KTCC1482/2024