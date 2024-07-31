港大研發AI軟件　手機變聽診器　檢測心瓣病準確度逾80%

人工智能(AI)應用的範疇逾來逾多。港大醫學院學科研究團隊所開發創AI軟件系統，能把手機轉變為檢測心瓣疾病的隨身聽診器，準確度更高達81%，有助及早發現潛在心瓣疾病，推進個人化健康管理。

有關發明在早前舉行的第49屆日內瓦國際發明展上榮獲最高級別的獎項之「評審團特別嘉許金獎」。隨身聽診器預計半年內推出市場，除本地外，更計劃向東南亞及其他地區的公私營醫療機構推廣。

是項產品研發是一個名為Vitogram的軟件系統，由香港大學醫衞大數據深析實驗室(D24H)首席科學家何永基教授領導，並獲創新科技署資助。何教授指新冠疫情期間，很多「隱藏病人」避免外出或害怕到診所，或會錯過及早發現心臟疾病症狀的機會，從而啟發團隊研發隨身聽診器。至於產品的收費模式則有待研究，但強調是按最方便和最大眾化的原則讓市民使用。

港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床助理教授、心臟科醫生黃浚嘉表示，該項研發由去年12月至今，以公立醫院363名病人作為臨床研究對象，當中有一半人是確診患上心瓣膜問題。

數據分析估算顯示研發的軟件系統在心率方面的準確度，與醫療級聽診器收集的聲音和心臟科醫生的專業診斷相若。雖然產品仍未正式推出市場，但已計劃進行第二階段臨床研究，藉此擴大測試規模，納入不同的病患以涵蓋更多心臟病症狀。