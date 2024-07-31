的士車隊牌照5隊中標　共提供3500架的士　當中1500架屬新車

為提升的士服務質素，港府推出全新的士車隊制度，最終收到15份申請書。運輸署署長李頌恩今日(31日)表示，由運輸局及物流局組成的評審委員會已經完成評審工作，在15份申請中，有3份申請未符合申請資格，評審委員會在評審符合要求12份申請中，選取了5份獲得最高分數的申請人，包括：big boss、CMG、新科、星群及泰和，有關申請人會獲發批准的士車隊的牌照。在5隊獲選申請人當中，有3隊是市區的車隊，而2隊是混合車隊，車隊的規模是介乎300至1000架的士，5隊車隊一共會提供超過3500架的士，佔香港的士數目接近20%。

他們在投入服務初期，5隊的士車隊合共提供1500架新車，佔車隊的士數目40%，車齡低於3年，包括提供豪華的士、輪椅的士、四分之一是電動的士，將分階段投入服務。政府和社會對的士車隊有所期望，希望他們在點對點做到牽頭的作用，加強乘客對的士服務的信心，改善的士行業發展前景。運輸署已通知上5名獲選的申請人，亦向他們發出的士車輛牌照有條件暫准通知，他們需要一年內、即明年7月底前完成籌備的工作，令的士投入服務。而車隊正式投入服務前，運輸署會向他們發出為期5年的士車隊牌照。

運輸署計劃發出的士車隊牌照，會通過牌照條件規管車隊，根據車隊的規模、車齡，以及車隊持牌人須提供的服務作出相關要求，包括必須提供網約渠道、支持電子支付方式及在車內安裝閉路電視等。