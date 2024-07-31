未凱旋難阻熱情　市民湧MOKO新世紀廣場與奪牌運動員裝置打卡

四年一度的體壇盛事巴黎奧運掀起全港運動熱潮，港隊今屆至今已勇奪兩金一銅，創下歷史佳績，當中劍擊項目奪得兩面金牌，劍神張家朗更成功衞冕，成為香港之光。新鴻基旗下旺角MOKO新世紀廣場不但連日直播賽事，吸引大批市民隔空為港隊打氣，更將獲獎運動員的Q版公仔帶到商場，包括劍神、劍后及女飛魚的運動員裝置，並為他們掛上獎牌，運動員未凱旋，市民已急不及待與奪金運動員裝置打卡，全城氣氛熱熾。而奧運熱潮持續，商場亦將繼續直播各項國家隊及港隊賽事，包括昨晚(30日)國家隊於乒乓混雙決賽擊敗北韓代表勇奪此項目首面金牌，在場市民全程為國家隊代表吶喊助威，最終兩人亦不負眾望奪金而回。商場料連串活動可以帶動人流及消費，預期整體生意額將錄約15%增長。

今屆港隊代表戰績彪炳，當中劍擊男女代表都奪金，而游泳代表就已奪一面銅牌，尚有機會再奪獎牌。MOKO不但全程直播港隊奪獎的賽事，為了讓市民更進一步感受運動員的魅力，率先在商場豎立多個運動員裝置，包括劍神、劍后及女飛魚的Q牌公仔運動員裝置，讓現場市民與偶像打卡。現場所見，商場更為獲獎運動員裝置掛上獎牌，而無論男女老幼，都爭相與這些Q版公仔打卡，拍照留念，掀起另一股打卡熱潮。

奧運比賽繼續進行，MOKO亦全程直播多場重量級賽事，當中昨晚乒乓混雙決賽，國家隊組合王楚欽及孫穎莎，以局數4比2，擊敗北韓組合李鄭息及金琴英，勇奪此項目舉辦以來的首面金牌。商場內大批市民早在比賽開始前就位，現場有數以百計擁躉打氣，每當國家隊代表得分時，吶喊聲此起彼落，氣氛相當高漲。

新鴻基地產代理有限公司租務部總經理周淑雯表示，眾多市民喜歡到商場觀賞比賽，大夥兒為國家隊及香港運動員打氣，感受熾熱氣氛。而新地旗下6大商場會全程直播焦點賽事，並舉辦以運動主題的互動佈置及精彩活動，預料在連串推廣體驗的帶動下，能進一步刺激顧客前來消費，預期商場的整體人流及生意額將錄得約15%增幅。

另外，商場特意與本地插畫家Cuson以今年體壇盛事的主辦國法國的標誌性紅、白、藍三色打造【MOKO x Cuson 最強運動聯「萌」】，除了設有打卡位、互動遊戲及插畫展外，更是為運動員打氣的大本營。為讓一眾留港的支持者同樣感受到巴黎的熾熱競賽氣氛。MOKO除了夥拍HOY TV轉播焦點賽事外，更特別於賽事首日舉辦「全城集氣直播盛典」，一班競技啦啦隊將在動感十足的音樂伴奏下，以嫺熟的技巧和強勁的爆發力展示出高難度動作將現場氣氛炒熱，現場更設有The Point會員專區，會員可換領入場證，安坐中庭近距離欣賞精彩表演及觀看連場焦點賽事直播，一同見證香港運動員的衝金之路。