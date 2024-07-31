兩青少年為搵快錢加入詐騙集團　涉4宗「猜猜我是誰」騙案呃33萬元被捕

本港騙案成風，新界南總區執法部門近日經深入調查，翻查大量閉路電視影片及分析情報後，昨日(30日)以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕2名分別18歲及16歲的青少年，相信他們是詐騙集團的骨幹成員，涉嫌與4宗在本年5月至7月期間發生的「猜猜我是誰」電話騙案有關，涉及金額共約33萬港元，其中最高損失的一宗案件被騙去近20萬港元。

調查警員表示，4宗案件的受害人全部是已退休的主婦(73至84歲)，騙徒透過假扮成受害人的兒孫，訛稱自己因為一些刑事案件而遭到扣留，急需受害人準備金錢作保釋金，同時亦叮囑受害人切勿向其他家人透露事件。

受害人太擔心家人安全，情急之下答應要求，其後有另一名騙徒再聯絡受害人，聲稱是其兒孫的朋友，並相約受害人會面交收款項。受害人交出金錢後，相繼聯絡兒孫，方知自己墮入騙局，隨即報案。警員經調查後，成功鎖定上述2名騙徒的身份，循線將他們拘捕。

涉案集團分工仔細，2名被捕人士均報稱無業，彼此互不認識，但均受到該集團操控。其中一人按指示接觸受害人，待收到騙款後，再將之交予另一名被捕人士，由後者將款項存入指定的虛擬貨幣錢包，意圖增加執法部門偵查的難度。調查顯示，被捕人士相信是經朋友介紹，為「搵快錢」而加入詐騙集團，每次犯案獲得數百至一千港元報酬，2人現正被扣查。執法部門仍在追查案件，緝拿涉案主腦及其他成員歸案。

調查警員續指，受害人均從家居固網電話收到騙徒的詐騙電話，現今社會大多以手機作為主要溝通工具，使用家居固網電話的人士往往是較為年長的市民，有理由相信，詐騙集團正是看中這一點，針對性向相關用戶落手，當發現接聽人是長者時，便會把握機會行騙。