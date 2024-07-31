麗閣邨曾野鴿氾濫　居民睹有人口袋掏麵包屑　偷撒落地餵鴿

《2024年野生動物保護條例》明天(8月1日)起生效，明日餵野鴿最高被罰10萬港元及入獄1年。東網記者今日（7月31日）前往早前野鴿氾濫的深水埗麗閣邨巡視，發現野鴿數量較往日少。附近居民及工作者也表示，野鴿相比之前減少一半，但仍有野鴿較為聚集的黑點。

住在附近行經麗閣邨的彭氏母女表示，行經此地也時常見野鴿群飛。她們表示，此地及太子附近會經常見到野鴿，並且也偶見有人投餵野鴿，餵野鴿的多為老人家，不過即便見到亦不會去制止該行為。市民余伯認為懲罰力度不會過重，一早就有說明不准餵野鴿，還是有人餵，說明之前的懲罰力度不夠，阻嚇性不足。余伯還表示，平時已經鮮少見人餵飼野鴿，只是間中會看到，大部分餵野鴿的都是一些中老年人。余伯稱，若見有人餵野鴿，也會出聲制止，但多時餵野鴿的人也不會聽意見。另外，余伯指自己時常被野鴿或雀鳥滋擾，雀鳥會帶來很多排泄物，影響其居住環境。不過他指出，只是立法禁止，恐怕在控制野鴿數量上的成效不大，野鴿繁殖得很快，數量怕難以控制。

在附近車房上班的李先生表示，自己經常看見旁邊麗閣邨野鴿成群，但數量已經減少了很多，起碼少了一半，不過在附近也見到有人餵飼，在經常有人餵的地方野鴿會較為聚集。李先生指，也見到有相關人員前來執法過，也少了很多餵野鴿的人。野鴿間中也會對李先生造成滋擾，如在其工作的車房門前排泄等。李先生還表示，十分贊成法例實施，野生動物數量若不受控制始終會有風險，污染環境不得止還會帶來傳染病。

另外，還有附近居民表示，即便立法實施後亦恐執法有難度，曾見過有人從口袋偷偷掏麵包屑出來，一邊行一邊偷偷撒落地餵野鴿，如果法例正式實施，可能光明正大餵野鴿的人會變少，轉而為偷偷餵，執法會很有難度。