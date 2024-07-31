機管局推行李託運服務　旅客手機登記　毋須櫃枱辦理

暑假正值外遊高峰，機場管理局宣布推出全新手機特快行李託運服務，乘客在航空公司手機程式辦理手續後，可直接到機場託運行李，毋須再到櫃枱辦理，料行李託運需時由3分鐘縮至1分鐘內，明日起國泰航空將及香港快運將提供有關服務，香港航空則最快今年底推出。機管局稱，現正與更多航空公司對接，冀兩年內讓8成離港旅客均可使用有關服務。

機管局創新及數據分析總經理歐陽顯宏介紹，旅客要使用手機特快行李託運服務，可使用具備NFC功能的智能手機，先於航空公司的手機應用程式登記，並掃描旅行證件，再將證件拍向手機以完成認證。到達機場後，旅客可直接前往特快行李託運櫃，經人臉識別後，託運櫃會列印行李標籤，旅客需自行為行李掛上；隨後將旅行證件拍向手機，再以手機掃描行李標籤，即可完成託運。整個過程只需約45秒，較以往智能登記櫃枱或人工登記櫃枱辦理辦理手續需時3分鐘大幅縮短。

歐陽顯宏表示，有關服務僅適用於前往免簽證的目的地，服務使用者須年滿11歲或以上，並使用電子旅遊證件作登記，例如電子護照、回鄉卡或內地居民往來港澳通行證等，但於2019年5月14日之前簽發的香港特區護照並不適用。他指出，機管局與國泰及快運，分別於今年6月及去年底推出先導計劃，國泰除美國航線以外的旅客，明日起可使用有關服務，而香港快運則涵蓋全部航線的旅客。被問到若行李超重將如何處理，歐陽顯宏表示，行李運送帶有電子磅，旅客可於手機上查看行李重量；對於行李超重不同航空公司有不同做法，例如國泰要找職員協助、快運則可直接在手機直接繳付超重的行李費用。

他續指，明日起國泰離港大堂C行段將提供3部特快行李託運服務機，而快運則於離港大堂H行段提供給2部服務機，又指可視乎客量，將原有的自助行李託運櫃枱轉成特快行李託運服務機；香港機場現有120部自助行李託運櫃枱，日後視乎需要，均可轉為特快服務機。他透露，香港航空預料會在今年底開始推出有關服務，機管局現正與更多本地及外地航空公司對接，包括來自台灣及新加坡的航空公司，目標是兩年內擴展至8成離港旅客均可使用有關服務。