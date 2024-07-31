議員指「啟動課程」學額不足　支援新來港學童未到位

為協助新來港學童適應香港社會及課堂環境，當局提供為期半年的「啟動課程」，然而學額不足之餘亦欠缺宣傳，一般學校亦所知不多，更遑論專才家長。有議員認為非本地人才子女來港升學支援未到位，去信教育局要求加強力度、調動資源，增加學額並把課程延長至一年，好讓新來港學童能適應入讀主流學校。

教育界議員朱國強指非本地人才子女主要是透過插班生形式入讀本地公營學校。現時不少透過「高才通」等計劃來港的專才子女，即使在內地成績很好，但礙於兩地課程差異、尤其英文水平較弱，中文科多因不諳繁體字而表現稍遜，加上適應香港生活亦遇到困難，學習表現往往大打折扣。

雖然教育局提供為期六個月、全日制的「啟動課程」，讓新來港學童到主流學校上課前，提高他們的英語及中文水平，並助他們適應香港社會及個人發展，惟全港僅三所小學及一所中學開設「啟動課程」，同時當局欠缺宣傳，不止專才家長普遍不了解，連一般學校亦所知不多。他建議教育局加強力度，調動超額教師及空置課室等資源，在全港各區更多學校增辦「啟動課程」學額，課程可以延長至一個學年，同時要加強宣傳，讓非本地人才家長安排子女入讀，以更佳狀態準備入讀主流學校，以免他們因中途插班而屢屢碰壁。