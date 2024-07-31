隔涉公屋巴士少地鐵遠　議員痛批發展有盲點

高官經常說，在興建公營房屋方面要「提速 提效」，有港官最近表示，隨首個簡約公屋明年落成，加上未來1至2年間陸續會有新屋邨入伙，估計本屆政府任期結束時，公屋平均輪候時間可由目前的5.7年，回落至4.5年，但就算進度一如預期，還是與政府「3年上樓」的承諾，有很大一段距離，這方面大家就要拭目以待了，但對於有些輪候到公屋的市民來說，當局是否「提速 提效」很難說，但卻肯定是「黃腫腳 不消提」，位於屯門欣田邨、菁田邨以及和田邨那樣，交通配套差，到底「島民」有何慘況，當區規劃和相關配套，又可以如何改善，東呼即應與大家一同探討。

香港公共房屋供應嚴重短缺，就算政府現時加快建屋，但市民都未必可以獲派心儀單位。屯門區是近年新建屋邨的寶地之一，但有讀者就反映，新屋邨交通配套差強人意。其中街訪梁小姐指，出市中心偏遠，如果約朋友要出九龍，要轉車或者搭乘西鐵；張先生則指自己很少出市區，原因是實在太遠了，尤其是這裏主要是K54一輛車，其餘都很少；劉小姐指通常出九龍出香港都是早上運行，可能星期六日最後一班車都是大概晚上9時、10時；街訪呂先生就指巴士班次偏少，最重要是要增加班次，坦言自己剛住進來的時候更加少，好像出九龍的話一天只有大概兩三班車，現在已經有幾班了，經過一年多兩年時間，問題依舊沒有改善，改善速度太慢。

2022年開始入伙的菁田邨、和田邨，離最近的港鐵站最起碼都要走23分鐘，為了不錯過班次，居民就少理道路安全，橫過馬路又衝燈。不過菁田邨附近目前仍在建設簡約公屋，落成後相信人口會再度增加，議員田北辰指出，當特區政府發展新區的時候有一個很大的盲點，就是當發展新區的時候，只顧基本上班的居民需要，如果多人乘車就加班次，但其他時間就完全沒有數據掌握，當局指聽不到當區議員反映非繁忙時間有需要直通巴前往九龍及港島，但田認為，他們都未嘗試加班次，又怎樣知道沒有需要呢？可能有些地區有好多平時不用上班的居民，想在平時外出卻沒有交通工具。

他又指，政府發展新區的時候，首先一定會安排接駁巴士前往鐵路站，出到去就去哪裏都可以，政府便認為沒事了，但不少居民並不是這樣想，需要搭直通巴士外出，但直通巴出去的話，政府的概念只是處理他們認為最多人上班的地方。在和田邨及菁田邨，其實都有這方面的配套，只不過到假日的非繁忙時段，巴士大多都暫停服務，甚麼路線都沒有，建議當局在發展新區，非繁忙時間可以以試點試行一兩個月，發現有需求就繼續運行，若需求支撐不起這些巴士線，巴士公司不願意經營，那屆時再取消。

有專家就指本港鐵路發展迅速，認為當局建屋可以循相關鐵路站考慮。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為建資助房屋，無論是公屋或居屋，尤其是較為低收入人士住的公屋，他覺得更加適合建在鐵路站附近，例如在北環綫開通的時候，錦田等地方是否都可以考慮呢？房屋是否都可以建在那些新地方的鐵路沿線。

當局被指規劃失當，以致新落成公共屋邨淪為「窮鄉僻壤」已經不是第一次。最經典的莫過於沙田水泉澳邨，入伙至今近10年，除了對外交通不便一直備受詬病，就連區內配套也大有問題，東呼之前就收到街訪投訴，說子女在區內上學要經過一條山路，但旁邊就是車來車往的馬路，每天上下課猶如玩命。這就難怪網上那些公屋討論群組經常有網民發貼文求助，說連續幾次獲派偏遠單位，陷入「跪地餼豬乸」，抑或放棄而被取消資格的「天人交戰」。重新排多幾年也在所不惜，可見在不少市民心中住的地方不「就腳」，就算多「就手」也是枉然，港官要聽聽民意了。