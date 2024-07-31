騙徒指示住旅館廿日過數142萬　長者接港銀行查詢始知被呃

澳門騙案不時發生，當地一名女長者早前接獲陌生電話，對方聲稱其銀行帳戶有異常，要求轉帳大額「取保候審」款項，事主信以為真並按指示照做，甚至更失蹤20天，直至近日返閨後卻收到接受轉帳的香港銀行查詢致電，始知誤墮「公檢法」騙局。澳門執法部門今日(31日)表示，事主報稱合共損失達142萬港元，正調查案件。

案情指，女事主在今年6月18日接獲一個陌生來電，一名操普通話的男子聲稱是內地一銀行職員，並指事主的內地銀行帳戶有異，又指事主的回鄉卡被利用從事不法活動，涉嫌詐騙他人500萬元，被騙者更自殺身亡，要求事主前往內地接受調查。在事主表示不能到內地後，電話隨即轉駁至另一名男子接聽，對方自稱是內地執法部門人員，並能道出事主名字、回鄉卡及電話號碼等個人資料，事主因此深信對方身份，更應對方要求進行「微信」視訊通話。

女事主隨後按指示到氹仔一旅館客房，連續租住20天，期間一直與「執法人員」聯絡，又按要求將自己其中一個銀行帳戶內的142萬港元，轉入一個香港銀行帳戶作「取保候審」，更向對方提供一次性交易密碼。惟時至昨日(30日)上午，事主接獲收取轉帳的香港銀行致電查詢款項來源證明，並要求解釋轉帳原因，事主遂向銀行解釋後，再向家人談及事件，才驚覺自己懷疑受騙，於是在同日中午時分報案追究。