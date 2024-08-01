母乳有助吸收消化　好媽媽籲珍惜餵哺母乳時間

母乳餵哺除有利嬰兒身心發展，亦有助母親產後身體復原、穩定情緒，但坊間有不少對母乳餵哺的迷思，例如擔心母乳難令嬰兒飽肚、影響發育等，令媽媽們卻步。專家一一破解各種不實迷思，指出母乳「有求就有供」，泌乳會自然隨着嬰兒成長需要而增加，媽媽們毋須擔心「餓親BB」，反而心情緊張會導致泌乳減少，適得其反。育有5個孩子的夫婦分享經驗，指母乳餵哺是珍貴的親子時間，媽媽們應好好珍惜，有困難亦要勇於求助。

今日至下周三（8月1日-7日）是國際母乳哺育周，根據世界衞生組織及聯合國兒童基金會建議，以全母乳餵哺嬰兒至6個月大，隨後逐漸引進固體食物，並持續餵哺母乳至兩歲或以上。廣華醫院婦產科顧問助產士陳麗珊形容，母乳餵哺是「有求就有供」，初生嬰兒胃部僅約波子大小，隨着嬰兒逐漸成長，媽媽泌乳量亦會相應提升，毋須過分擔心寶寶會捱餓，最重要媽媽掌握哺乳技巧，令彼此更放鬆。她指受坊間宣傳影響，不少媽媽認為需要水奶，但其實母乳更容易消化，反而奶粉中有很多物質嬰兒較難吸收，除非媽媽因身體有特別情況未能餵哺嬰兒，醫院才會提供配方奶粉。

Juliana於2010年生首胎起，先後誕下5個子女，首3胎均餵母乳超過9個月，後兩胎因疫情原因在家，更餵哺長達一年。她表示，雖然過程中有不少困難，乳腺亦曾出現感染，但感恩丈夫及家人支持、體諒，醫院亦設熱綫解答相關疑問，令她堅持「餵足5個」。她分享自身經驗，首兩三星期適應期會較辛苦，但過後就會變得輕鬆，而餵母乳是珍貴的親子互動時間，應放鬆心情好好享受親子時刻，若有問題應勇於尋求支援及接受幫助。