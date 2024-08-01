3年5公院醫生裁定罔顧專業責任　去年102宗申索個案增17%

醫療失誤時有發生。政府提交的數據顯示，醫務委員會在過去3年共接獲557宗涉及公營醫院醫生的投訴，當中82%遭駁回，截至今年7月，當中有99宗作進一步跟進。在這段期間，醫委會就7宗早前牽涉公營醫院醫生罔顧對病人應負的專業責任的投訴完成紀律研訊，當中有4裁定成立，牽涉5名醫生。

政府向立法會財務委員會提交的文件指出，交代有關醫生投訴的個案收字，指截至今年7月，在557宗投訴中，當中約82%、458宗由醫委會初步偵訊委員會決定駁回投訴或不進行調查，99宗作進一步跟進。

醫院管理局在過去3年接獲的申索個案共292宗，即2021至2023年分別是103、87及102宗，2023年較2022年上升17%，而透過庭外和解作出賠償的申索個案，過去3年分別是17、10及8宗，合共35宗。

醫管局指達成和解所需的時間取決於每宗申索個案的性質和複雜性，例如2023年呈報的102宗申訴個案中，截至今年7月24日，只有8宗達成和解。另外，醫管局在2023年就21宗2021至2023年呈報的申索個案達成庭外和解。