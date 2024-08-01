的士業指引入車隊有助改善服務質素　令非法白牌車失生存空間

為提升的士服務質素，港府推出全新的士車隊制度，最終收到15份申請書，運輸署昨日(7月31日)表示，評審委員會選取了5份獲得最高分數的申請人，獲發批准的士車隊的牌照，合共有3500輛的士，佔全港的士數量近兩成。汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強今日(8月1日)在電台節目表示，的士車隊符合港人需要，可為業界樹立新形象，撥亂反正，改善服務質素，令非法白牌車失去生存空間。

何續稱，車隊的士針對客戶不同需要，對其他街車的士的生意影響不大，只會相輔相成。至於車隊的士會否只接價錢較高的網約服務，要視乎網約系統在司機接單時會否顯示目的地。

其中一間獲選的車隊星群的士服務有限公司，其執行董事鄭敏怡在同一個電台節目亦表示，不會出現司機寧願等接網約單亦不做街上截車生意的情況，指司機揀客同樣會少了做生意機會，相信市場會調節。

鄭稱，目前公司有350輛新車加入車隊服務，目標是2025年下半年有450輛新車，包括純電動車及可放置輪椅之的士，不考慮引入4座位或5座位的士。至於收費水平，會較咪錶價貴約10至25%，認為屬於乘客可接受水平，期望在5年牌照期內回本。公司已聘請約50名司機加入車隊，未來會大規模招聘，加入後會安排評估駕駛技術及接受簡單外語訓練等等。