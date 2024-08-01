香港機構平均每周受逾千次網絡攻擊　Microsoft位居最常被冒充榜首

有網絡安全平台供應商發布《2024年第二季品牌網絡釣魚報告》，當中指出全球網絡攻擊按預期持續增長，香港也不例外。2024年第二季全球網絡攻擊年增30%，平均每間機構每週遭受1,636次攻擊，香港則輕微增加16%，平均每間機構每周遭受1,017次攻擊。另外，網絡犯罪分子冒充可信品牌，誘騙毫無防備的受害者凸顯網絡釣魚攻擊日益嚴重的威脅，其中Microsoft仍然是網絡釣魚攻擊中最常被冒充的品牌，在所有網絡攻擊中所佔的比例超過一半，高達57%，Apple則由第四位躍升至第二位，佔10%。

研究團隊亦於上一季發現到大量利用Instagram進行網絡詐騙的攻擊活動，令Instagram在受網絡釣魚影響主要品牌排行榜中躍升至第十位。有冒充Instagram誘騙用戶洩露個人登入信息的網絡釣魚攻擊活動模仿Instagram登入畫面，誘騙用戶輸入其用戶名稱和密碼。

進行研究的Check Point軟件技術有限公司香港及澳門總經理周秀雲強調網絡釣魚攻擊的威脅持續存在，並是最普遍的網絡威脅之一。用戶應謹記核實寄件人的電郵地址，避免點擊來路不明的連結；以及在帳號啟用多重身份驗證，用戶亦應使用防毒軟件，確保定時更新以助辨別和阻止網絡釣魚攻擊。