中大揭低劑量阿士匹靈可預防妊娠毒血症　減胎死腹中風險

妊娠毒血症是嚴重的妊娠併發症，影響全球約2%至8%孕婦，每年有7.6萬婦女及50萬嬰兒因此症而死亡。中大醫學院研究發現，低劑量阿士匹靈能減低高危孕婦患妊娠毒血症高達54%，自發性早產及胎死腹中風險亦分別減55%和66%。

妊娠毒血症於懷孕中、後期或剛生產後發病，可能損害孕婦腎臟、肝臟和神經系統，亦可導致胎兒發育遲緩、早產，甚至危及母嬰性命，是婦女在懷孕期間出現併發症及死亡個案的主要原因。中大醫學院聯同內地、台灣、日本、泰國、越南、印尼、新加坡、馬來西亞及菲律賓的婦產科研究團隊合作研究，於2019年8月至2022年2月期間利用「FMF三重檢測」，為42,897名懷孕11至13周的孕婦進行早產妊娠毒血症檢測，並為高風險孕婦在懷孕16周前至36周期間提供低劑量阿士匹靈作為預防方案。

研究結果顯示，88%參與研究的亞洲孕婦接受此檢測方法，處方低劑量阿士匹靈分別有助降低高危孕婦患早產妊娠毒血症或早發性妊娠毒血症風險達41%及54%，出現自發性早產和胎死腹中的風險亦分別減55%及66%。

中大醫學院亦與威爾斯親王醫院婦產科團隊合作，於2022年4月起於該院產科門診為逾1萬名孕婦提供免費「早孕期妊娠毒血症篩查」服務，利用「FMF三重檢測」評估孕婦患妊娠毒血症風險，至今成功識別1,350名高風險孕婦，並為她們安排覆診跟進。院方表示，以往未有一套具體準確量度指標，告知孕婦患妊娠毒血症風險，難以說服孕婦接受早期藥物治療，而計劃實施至今，孕婦出現早產妊娠毒血症的風險比2022年同期減少達40%。院方又指，篩查服務將於明年初拓展至東區醫院，其餘6間公營婦產科醫院亦會陸續為孕婦提供免費篩查服務。