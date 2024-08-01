議員促加快推展Web3.0免落後　指監管過嚴變扼殺發展

政府正研究推動新質生產力。3名位議員今日(1日)指Web3.0對金融業創新變革和提升效率至關重要，並會在商業、貿易、供應鏈管理，以至日常生活等範疇帶來變革。他們建議包括發展Web3.0的基礎設施、加快發展數碼身份及健全監管框架等建議，但強調在保障小投資者的同時，監管亦不可過於嚴苛，否則會變相扼殺新產業的發展。

該3名議員發表「新質生產力—賦能 WEB3.0在金融業的應用發展」的政策倡議，提出6項建議，首先是香港須需投放資源和技術，研發具安全性、私隱保護及全球視野的基礎區塊鏈平台；其次是加快發展數碼身份的應用，譬如「智方便」平台中納入數碼身份並推動各界廣泛採用；再者，必須健全香港在 Web3.0 加密數字領域的合規監管框架，保護投資者權益、 促進市場公平和透明，並通過大數據、人工智能等技術手段Web3.0 市場進行風險監測和預警。成立Web3.0行業委員會，制訂行業規範和標準。

此外，要積極推動 Web3.0賦能傳統金融新業態的試點工作，政府部門之間與銀行之間的數據要聯通；推動多元資產，發行港元穩定幣在各金融領域的應用實踐；發展現實資產(RWA)的數字化和代幣化，如債券、基金、私人信貸、貿易、房地產、碳信用憑證以及貴金屬等，推動RWA產業形成一套最佳實踐標準，實現資產上鏈協議的標準化。

議員陳仲尼指香港發展Web3.0產業亦有一定的優勢，譬如本身就擁有金融基礎設施、完善法律和監管體系、多元化的金融產品與服務等。另一方面，內地因自身的考慮，短期內不會發展加密貨幣或數字資產，因此香港要利用一國兩制的優勢，先行先試，宜推出港元穩定幣和屬於香港的區塊鏈平台。

他又指去年的JPEX事件，擔心會產生鐘擺效應，當局一見好多苦主，牽涉金額龐大，於是盡量嚴格監管，堵塞一切有可能的漏洞，然而此舉一定會「管死」，他主張監管措施要取得平衡，以免扼殺Web3.0的發展。

會計界議員黃俊碩指Web3.0在金融行業應用的最大好處是「去中心化」，可省去傳統的銀行和金融機構的中間環節，令交易過程更暢順和高效，降低交易成本。另一議員林琳認為發展Web3.0產業能讓香港保持在金融科技的前沿地位，吸引更多相關產業鏈的公司落戶香港，連帶引進大量資金和相關人才，帶動整體經濟。不過，東南亞國家亦正大力發展Web3.0，情況猶如在起跑，如果香港不能跟上進度，將來就很難周邊國家銜接，希望有關政策具前瞻性，不會落後於人。