中大獲國際發明節11獎項　製劑可緩解新冠後遺症奪特別獎

香港中文大學的科研項目於2024年美國矽谷國際發明節獲得11個獎項，包括五個金獎及三個銀獎，其中三項發明兼獲特別獎，其中「合生製劑（SIM01）用於緩解新冠肺炎長期綜合後遺症」研究獲得金獎及國際發明聯盟協會（IFIA)獎，研究指出SIM01可以緩解多種長新冠症狀，對疲勞、記憶力減退、注意力不集中、腸胃不適和全身不適療效顯著。

另外「Hope4Care擴增實境復康訓練系統實時步態分析與視覺回饋之人機互動平台」奪我金獎及美國聯合發明協會（UIA）獎，研究研發一個全新復康體驗，透過兩側力學測量進行實時步態分析，加上互動回饋，增強使用者體驗感受，可提升訓練動力。

「可穿戴式軟體機械人︰XoMuscle」則取得金獎及中國發明協會（CAI）獎，XoMuscle利用纏繞式3D快速打印技術設計的高精準、高倣效人造肌肉，一塊細小的XoMuscle就能輕易舉起20公斤重的水桶，可用於提升肢體障礙患者的活動能力。

中大副校長岑美霞表示，中大在今年矽谷國際發明節大鑊成功，充分展現中大優秀的團隊合作精神和追求卓越的不懈決心，研發多項能貢獻世界的嶄新發明。而今次獲獎項目中，有三個是中大於InnoHK創新香港研發平台研究中心與其他國際頂尖院校共同開發的研究成果；另有三個項目已經在大學支持下，由中大學者創立初創企業或社會企業，將研究成果商品化。