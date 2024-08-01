上半年詐騙查詢飆近90%　私隱公署傳授自保六招

在數碼時代，騙徒詐騙手法層出不窮。私隱專員公署今日(8月1日)表示，今年上半年收到接近600宗有關套取市民個人資料作詐騙用途的查詢，較去年同期的312宗上升近90%。特別是透過人工智能深度偽造(Deepfake)的詐騙影片，更成為新式騙案手法。為此私隱公署亦傳授市民自保六招。

私隱專員公署提醒，市民及機構要為自己建立「人力防火牆」，以保障個人資料私隱，免墮騙徒陷阱。第一招要提高警覺，提供個人資料前應「停一停、諗一諗」，了解對方收集資料的目的，是否必須提供相關資料。切勿隨意向他人披露個人資料，亦切勿隨意點擊或掃描可疑的超連結及二維碼，也不要登入任何可疑網站。

第二招要留意帳戶及簽帳紀錄，即要不時查看網上銀行個人帳戶，留意帳戶及個人電郵有沒有不尋常的登入紀錄，以及銀行帳戶或信用卡有否未獲授權的轉帳或簽帳。第三招則要保護密碼，例如不時更換網上銀行的密碼，並啟用帳戶登入雙重認證功能，亦切勿向任何人透露帳戶密碼。

第四則要精明使用社交媒體及即時通訊軟件，應盡量減少在社交媒體平台及即時通訊軟件分享生物辨識資料，包括個人的正面照片及影片，並檢視相關的預設保安及私隱設定。第五就要核實來電者身份，即使來電者以視像形式通話，或能道出你的個人資料，若懷疑來電者的身份，應先以其他聯絡方式查證來電者或有關機構的真偽。

最後，公署亦呼籲市民要留意私隱專員公署、執法部門或相關機構公布的防騙資訊，尤其是長者及青少年分享與騙案有關的資訊，以加強防騙意識。