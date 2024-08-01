印度青年認劫老婦碌卡逾5萬　官斥武力對長者加刑判囚42月

一名印度男子涉嫌在中環和安里對開，搶走一名七旬姓劉老婦的手機及內有3,000港元現金、10張信用卡的銀包後逃去，再盜用事主的信用卡前往中環、屯門多間商舖「掃貨」，狂碌近5.4萬港元。涉案印度漢今日(8月1日)在荃灣法院(暫代區院)承認搶劫、盜竊及企圖盜竊共15罪。法官批評被告武力對待老年人是加刑因素，由於案情嚴重，判處被告監禁42個月。

21歲印度籍被告Nishant文利安，持香港身份證，報稱任職地盤工。他承認於今年8月13日在中環和安里和安樓外搶劫女子劉盛美，並劫去1部手機、1個黑色卡片套、現金港幣3,000港元、1張星展銀行信用卡、5張渣打銀行信用卡、1張恒生銀行信用卡、1張花旗銀行信用卡及2張滙豐信用卡。他另承認9項盜竊罪及5項企圖盜竊罪，指他於同日至案發翌日，分別在中環及屯門多次用涉案信用卡簽帳購物。

案情指，2023年8月13日早上，被告在中環和安樓外襲擊事主劉盛美，被告隨即打開事主的袋，劫去信用卡及現金。事主及後需送院檢驗。被告劫去11張信用卡後，使用其中5張卡進行未經授權交易，包括購買金鏈、2部iPhone、1個Gucci銀包，到麥當勞買漢堡包。被告另曾嘗試購買1部iPhone及香煙不果。同年8月15日他被捕。

案件編號：DCCC 1270/2023