非授權轉帳個案增　可疑帳號警示8.4起擴至銀行分行

行騙及非授權轉帳個案上升，本港今年首5月錄得1.6萬宗科技罪案，較去年微升約3%；涉及超過26億港元，金額按年升逾31%。金管局聯同銀行公會及執法部門宣布，本月4日(周日)起，會將「防騙視伏器」的「可疑帳號警示」範圍擴至32間銀行的櫃位，以及10間儲值支付工具營運商。若收款人的資料被「防騙視伏器」列為「高危有伏」時會提醒市民。

金管局表示，今年上半年有350宗涉及詐騙的銀行投訴，較去年同期跌45%；而上半年網上騙案總數亦較去年少約10%。不過網上投資騙案、網上情緣，以及新類型騙案就升約16%，損失金額超過10億港元。金管局與執法部門就提醒市民，每次交易前應仔細核實付款詳情和收款人身份，如有懷疑便不應交易。另外，在下載各類型應用程式前要留意相關權限，亦不應在非官方渠道下載應用程式。

執法部門指，自去年11月推出「可疑帳戶警示」機制後，截至6月底共發出超過65.5萬個警示，平均每日發出3,000個警示。因應惡意程式出現「變種」，部門應會與金管局合作，因應銀行所提供的情報，盡快將虛假銀行資訊加入「防騙視伏器」資料庫內，減少市民受騙風險。另外，局方亦因應情況向業界加強相關保安措施指引，例如禁止在銀行應用程式內進行螢幕截圖、要求客戶轉帳時必須打開銀行程式，以偵查手機有否可疑程式等。