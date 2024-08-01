當局今年截至6月底巡查逾1.1萬樓宇　發逾30萬張安全指示

佐敦華豐大廈早前發生奪命大火，引起社會關注舊樓消防安全問題。消防處今日（1日）開記者會，介紹對舊式商住樓宇特別執法行動。副消防總長（樓宇改善）翁錦雄表示，行動對約1,000幢火警風險相對較高的舊式商住樓宇進行巡查，預計今年底前完成行動。而截至今年6月底，處方亦因應香港法例第572章巡查逾1.1萬幢目標樓宇，並發出超過30萬張「消防安全指示」；惟對消防指示過期卻無執行的個案，今年首6個月的檢控數目已是去年全年的3倍。

翁錦雄表示，第572章《消防安全（建築物）條例》現正進行修訂，若通過後未來或可協助沒有能力的年老業主等作消防維修，以及對有能力維修卻不遵從消防指示的業主加強罰則。翁又指出，消防指示過期已沒有執行的個案，在2023年全年的相關檢控達300多宗，截至今年6月底，已向逾1,000宗個案提出檢控，屬去年全年3倍。對於檢控宗數大增，翁表示每個檢控個案出現問題不同，例如若大廈已被發出指示5至6年卻無盡力執行，則會作出檢控。

至於透過特別執法行動加強香港法例第95F章的執法工作，消防區長（港島東）黎健武表示，處方已針對700多幢風險較高的舊式商住樓宇進行約6,900次巡查。而處方巡查後發現，在已發出的「消除火警危險通知書」中，有75%、即逾3,800張屬防煙門被楔開、防煙門損壞及阻塞逃生通道此3類問題，其中有32%為防煙門被楔開，屬及出通知書中佔比最高的原因。

被問及未來會否繼續展開特別執法行動，翁表示有繼續行動的方向，但仍要待今年底正式完成巡查工作後，參考數據分析哪一類型的大廈有較大需要，才能作下一步行動。